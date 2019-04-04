Гриценко не будет больше баллотироваться в президенты Украины. Фото: Информатор

https://racurs.ua/n120338-gricenko-ne-budet-bolshe-ballotirovatsya-v-prezidenty-ukrainy.html

Ракурс

Политик и лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко решил больше не выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины.

Свое решение политик озвучил во время интервью, передает «Украинская правда».

Во время первого тура выборов президента Гриценко набрал 6,91% голосов избирателей и не прошел дальше, поэтому решил вместе с командой готовиться к выборам в парламент.

Ранее сегодня Гриценко рассказал, что во втором туре выборов не будет голосовать за действующего главу государства Петра Порошенко. Однако и в поддержку другого кандидата Владимира Зеленского Гриценко также ничего не сказал. Свою позицию по данному вопросу политик обещал сообщить через неделю.

Как ранее сообщал «Ракурс», Центральная избирательная комиссия закончила обрабатывать протоколы о голосовании на выборах президента Украины 31 марта. Согласно итоговым результатам, во втором туре украинцы будут выбирать между Зеленским и Порошенко. Разрыв между кандидатами в первом туре составил 14,29%.