Гриценко більше не балотуватиметься в президенти України. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/ua/n120338-grycenko-ne-bude-bilshe-balotuvatysya-v-prezydenty-ukrayiny.html

Ракурс

Політик і лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко вирішив більше не висувати свою кандидатуру на посаду президента України.

Своє рішення політик озвучив під час інтерв’ю, передає «Українська правда».

Під час першого туру виборів президента Гриценко набрав 6,91% голосів виборців і не пройшов далі, тож вирішив разом із командою готуватися до виборів у парламент.

Раніше сьогодні Гриценко розповів, що в другому турі виборів не голосуватиме за чинного главу держави Петра Порошенка. Однак і на підтримку другого кандидата Володимира Зеленського Гриценко теж нічого не сказав. Свою позицію з цього питання політик обіцяв повідомити за тиждень.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Центральна виборча комісія закінчила обробляти протоколи голосування на виборах президента України 31 березня. Згідно з остаточними результатами, у другому турі українці обиратимуть нового президента з-поміж Зеленського та Порошенка. Розрив між кандидатами у першому турі становить 14,29%.