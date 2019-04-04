Діти у Хмельницькому отруїлися лікарняною їжею. Фото: 5 канал

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Масове отруєння дітей сталося в Хмельницькому. До місцевої інфекційної лікарні потрапили 24 дитини.

У всіх постраждалих діагностовано гастроентероколіт. У 22-х пацієнтів виділено ротавірус. Серед госпіталізованих 15 дітей вживали молочну продукцію з кухні при Хмельницькій міській дитячій лікарні. У 12 пацієнтів медики підтвердили ротавірус, у реанімації перебували п’ятеро неповнолітніх. Про це повідомила головний лікар інфекційної лікарні Оксана Піддубна, 4 квітня передає Ye.ua.

За словами головного лікаря міської дитячої лікарні Наталії Зимак-Закутні, наразі медики проводять власне розслідування. Фахівці взяли проби молочної продукції і незабаром лабораторні аналізи покажуть, чи справді діти отруїлися цією їжею.

«Наразі ми припинили видавати продукцію. Лікарня не може ризикувати іншими дітьми, які харчуються нашою „молочкою“. Кошти, які були оплачені за продукцію, будуть повернуті. Ми сподіваємося, що найближчим часом з’ясується, що стало причиною отруєння», — зазначила головний лікар.

Як відомо, ротавірус — широко поширена інфекція у всьому світі, найчастіше від неї страждають діти. Ротавірусну інфекцію часто називають кишковим грипом, хоча до вірусів грипу ротавірус відношення не має. Симптоми хвороби супроводжуються діареєю, блювотою, різким підвищенням температури. Також хворі можуть скаржитися на нежить на біль у горлі.

Медики заявляють, що ліків проти цього вірусу не існує, наслідками захворювання є зневоднення та інтоксикація. Також можливі порушення роботи серцево-судинної та сечовидільної систем.

Нагадаємо, днями у Львові отруїлися діти віком від трьох до п’яти років. У всіх дошкільнят лікарі діагностували гостру кишкову інфекцію. Трьох дітей госпіталізовали, ще одного відправили лікуватися додому.