Дети в Хмельницком отравились больничной едой. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n120337-otravlenie-detey-v-hmelnickom-v-bolnicu-popali-bolee-20-nesovershennoletnih.html

Ракурс

Массовое отравление детей произошло в Хмельницком. В местную инфекционную больницу попали 24 ребенка.

У всех пострадавших диагностирован гастроэнтероколит. У 22 пациентов выделенный ротавирус. Из всего числа госпитализированных 15 детей употребляли молочную продукцию из кухни при Хмельницкой городской детской больнице. У 12 пациентов медики подтвердили ротавирус, в реанимации находились пять несовершеннолетних. Об этом сообщила главный врач инфекционной больницы Оксана Поддубная, 4 апреля передает Ye.ua.

По словам главного врача городской детской больницы Натальи Зимак-Закутни, сейчас медики проводят собственное расследование. Специалисты взяли пробы молочной продукции и вскоре лабораторные анализы покажут, действительно ли дети отравились этой едой.

«Сейчас мы прекратили выдавать продукцию. Больница не может рисковать другими детьми, которые питаются нашей „молочкой“. Средства, которые были оплачены за продукцию, будут возвращены. Мы надеемся, что в ближайшее время выяснится, что стало причиной отравления», — отметила главный врач.

Как известно, ротавирус — широко распространенная инфекция во всем мире, чаще всего от нее страдают дети. Ротавирусную инфекцию часто называют кишечным гриппом, хотя к вирусам гриппа ротавирус отношения не имеет. Симптомы болезни сопровождаются диареей, рвотой, резким повышением температуры. Также больные могут жаловаться на насморк и боль в горле.

Медики заявляют, что лекарств против этого вируса не существует, последствиями заболевания является обезвоживание и интоксикация. Также возможны нарушения работы сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.

Напомним, на днях во Львове отравились дети в возрасте от трех до пяти лет. У всех дошкольников врачи диагностировали острую кишечную инфекцию. Троих детей госпитализировали, еще одного отправили лечиться домой.