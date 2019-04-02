Во Львове отравились воспитанники детсада, трое госпитализированы

Во Львове отравились воспитанники детсада, троих госпитализировали. Фото: melkie.net

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Во Львове отравились дети в возрасте от трех до пяти лет, которые являются воспитанниками одного дошкольного учреждения.

В течение 29 марта по 1 апреля в больницу доставили четырех детей с симптомами отравления, сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области.

У всех детей врачи диагностировали острую кишечную инфекцию. Трое детей были госпитализированы, еще одного отправили лечиться домой.

Правоохранители Сиховского отделения полиции выяснили, что все дети с отравлением посещали одно дошкольное учебное заведение. Сейчас полицейские устанавливают причины отравления детей, а также проводят экспертизы. Также в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.