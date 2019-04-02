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У Львові отруїлися вихованці дитсадка, трьох госпіталізовано. Фото: melkie.net

У Львові отруїлися вихованці дитсадка, трьох госпіталізовано

2 кві 2019, 11:16
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У Львові отруїлися діти віком від трьох до п’яти років, які є вихованцями одного дошкільного закладу.

Протягом 29 березня по 1 квітня до лікарні доставили чотирьох дітей із симптомами отруєння, повідомляє прес-служба Національної поліції у Львівській області.

У всіх дітей лікарі діагностували гостру кишкову інфекцію. Трьох дітей було госпіталізовано, ще одного відправили лікуватися додому.

Правоохоронці Сихівського відділу поліції з’ясували, що всі діти з отруєнням відвідували один дошкільний навчальний заклад. Наразі поліцейські встановлюють причини отруєння дітей, а також проводяться експертизи. Також у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Джерело: Ракурс


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