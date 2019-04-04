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Игра престолов: звезды сериала посетили мировую премьеру финального сезона в Нью-Йорке / Фото: on.ge

Звезды «Игры престолов» появились на мировой премьере финального сезона в Нью-Йорке (ФОТО, ВИДЕО)

4 апр 2019, 15:25
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Актеры «Игры престолов» (Game of Thrones) посетили драматический театр Radio City Music Hall в Нью-Йорке, где состоялась мировая премьера финального сезона всемирно известного американского телесериала в жанре фэнтези. Это событие также посетил автор цикла романов «Песнь Льда и Огня» писатель Джордж Мартин.

В Нью-Йорке исполнительница роли Дейнерис, 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, появилась в потрясающем платье от Valentino, пишет The Guardian.

Эмилия Кларк

Последний сезон «Игры престолов» состоит из шести эпизодов и стартует 14 апреля. В новом сезоне «Огонь и лед» фэнтезийной саги покажут путь Дейнерис Таргариен к железному трону.

Игра престолов: звезды сериала посетили мировую премьеру финального сезона в Нью-Йорке

Игра престолов: звезды сериала посетили мировую премьеру финального сезона в Нью-Йорке / Фото: The Guardian.

Игра престолов: звезды сериала посетили мировую премьеру финального сезона в Нью-Йорке / Фото: The Guardian.

Игра престолов: звезды сериала посетили мировую премьеру финального сезона в Нью-Йорке / Фото: The Guardian.

Игра престолов: звезды сериала посетили мировую премьеру финального сезона в Нью-Йорке

Игра престолов: звезды сериала посетили мировую премьеру финального сезона в Нью-Йорке

Игра престолов: звезды сериала посетили мировую премьеру финального сезона в Нью-Йорке / Фото: The Guardian.

Игра престолов: звезды сериала посетили мировую премьеру финального сезона в Нью-Йорке / Фото: The Guardian.

Напомним, что ранее в сети появились первые кадры со съемок «Игры престолов», а исполнительный продюсер сериала Брайан Когман раскрыл детали сюжета.

В свою очередь представитель канала HBO, на котором транслируют сериал, Кейси Блойс сообщил, что о финале «будут еще долго говорить». Он назвал последний сезон самым подходящим завершением одного из лучших шоу в истории.


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