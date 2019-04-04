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Гра престолів: зірки серіалу завітали на світову прем’єру фінального сезону у Нью-Йорку / Фото: on.ge

Зірки «Гри престолів» з’явилися на світовій прем'єрі фінального сезону у Нью-Йорку (ФОТО, ВІДЕО)

4 кві 2019, 15:25
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Актори «Гри престолів» (Game of Thrones) завітали у драматичний театр Radio City Music Hall у Нью-Йорку, де відбулася світова прем'єра фінального сезону всесвітньо відомого американського телесеріалу у жанрі фентезі. Цю подію також відвідав автор циклу романів «Пісня льоду й полум’я» письменник Джордж Мартін.

У Нью-Йорку виконавиця ролі Дейнеріс, 32-річна британська акторка Емілія Кларк, з’явилася в приголомшливій сукні від Valentino, пише The Guardian.

Емілія Кларк

Останній сезон «Гри престолів» складатиметься з шести епізодів і стартує 14 квітня. В новому сезоні «Вогонь і лід» фентезійної саги покажуть шлях Дейнеріс Таргарієн до залізного трону.

Гра престолів: зірки серіалу завітали на світову прем’єру фінального сезону у Нью-Йорку

Гра престолів: зірки серіалу завітали на світову прем’єру фінального сезону у Нью-Йорку / Фото: The Guardian.

Гра престолів: зірки серіалу завітали на світову прем’єру фінального сезону у Нью-Йорку / Фото: The Guardian.

Гра престолів: зірки серіалу завітали на світову прем’єру фінального сезону у Нью-Йорку / Фото: The Guardian.

Гра престолів: зірки серіалу завітали на світову прем’єру фінального сезону у Нью-Йорку

Гра престолів: зірки серіалу завітали на світову прем’єру фінального сезону у Нью-Йорку

Гра престолів: зірки серіалу завітали на світову прем’єру фінального сезону у Нью-Йорку / Фото: The Guardian.

Гра престолів: зірки серіалу завітали на світову прем’єру фінального сезону у Нью-Йорку / Фото: The Guardian.

Нагадаємо, що раніше в мережі з’явилися перші кадри зі зйомок «Гри престолів», а виконавчий продюсер серіалу Брайан Когман розкрив деталі сюжету.

У свою чергу представник каналу HBO, на якому транслюють серіал, Кейсі Блойс повідомив, що про фінал «будуть ще довго говорити». Він назвав останній сезон найкращим завершенням одного з найвдаліших шоу в історії.


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