Семейный врач Украина. Фото: Ilmicrofono Oggiono / Flickr

https://racurs.ua/2298-vrach-dlya-semi-instrukciya-k-primeneniu.html

Ракурс

«Вы меня приятно удивили. Не знала, что декларацию можно подписать с врачом из частной клиники», — как показывает опыт, нюансы медицинской реформы и приписной кампании знакомы еще далеко не всем. В этой статье «Ракурс» собрал полезную информацию о том, где искать врача для подписания декларации и на какую бесплатную медицинскую помощь стоит рассчитывать.

Медицинская реформа в Украине стартовала в 2018 году. Реформирование планируется проводить в три этапа в течение нескольких лет (2018‒2020). Первые изменения коснулись первичного звена медицинской помощи. Чтобы деньги пошли за пациентом, украинцы должны выбрать себе семейных врачей и подписать с ними декларации. В Минздраве ожидают, что большинство проблем со здоровьем пациенты будут решать на первичке.

С 1 июля 2019 года попасть к узкому специалисту бесплатно можно будет только по направлению врача, с которым вы подписали декларацию. В противном случае, говорят в профильном министерстве, придется платить.

Как обещают чиновники, с 1 июля этого года украинцы также смогут воспользоваться 54 бесплатными диагностическими и лечебными услугами (опять же, по направлению семейного врача, терапевта или педиатра). В этот список войдут обследования на распространенные болезни внутренних органов, сердца, легких и наиболее частые онкологические заболевания у мужчин и женщин; 12 лабораторных исследований (например, креатинин в сыворотке крови, С-реактивный белок, гликозилированный гемоглобин крови, коагулограмма).

Врач и пациент — оформляем отношения

Подписать декларацию можно с терапевтом, педиатром или семейным врачом (семейный врач ведет пациентов любого возраста, педиатр — детей от рождения и до 18 лет, терапевт — от 18 лет и старше). Кто-то предпочитает лечиться всей семьей в одном кабинете — у семейного врача. Другие привычно доверяют детей педиатрам, себя — терапевтам. Выбор за вами. И за врачом, который, например, мог уже набрать максимальное количество пациентов.

Оформить отношения можно с врачом как из государственной клиники, так и из частной. Количество пациентов, которые могут заключить декларации с врачом первичного звена, было ограничено в 2018 году. Оптимальный объем практики составляет 2000 деклараций на одного терапевта, 900 — на педиатра и 1800 человек на семейного врача. В 2019 году разрешили брать сверхлимитных пациентов, однако с последствиями для финансирования (за них государство платит меньше). Такой шаг оправдан, ведь перебор может негативно отразиться на качестве работы врача.

Для того чтобы облегчить непростой поиск, Национальная служба здоровья опубликовала электронную карту мест предоставления первичной медицинской помощи (https://bit.ly/2HAHls2). Например, вы ищете медучреждение у дома или работы. Возможно, для родителей важно подписать декларацию ребенку с педиатром, который находится недалеко от детсада. Либо вам принципиально получать услуги в частных заведениях.

На информационной панели можно увидеть, какие частные клиники заключили договор с НСЗУ, посмотреть на карте, насколько вам удобно к ним добираться. Также доступны контакты учреждений — адрес и номер телефона. Есть информация, сколько пациентов набрал тот или иной врач. В системе отражаются все врачи, у которых есть хотя бы одна декларация.

Посмотреть список всех медучреждений, заключивших договоры с НСЗУ, по областям и городам можно также на сайте Нацслужбы здоровья (https://nszu.gov.ua/ukladeni-dogovori/dlya-medichnih-zakladiv). Согласно информации, в Киеве к реформе присоединилось более десятка частных клиник, в частности, «МедиАн», «Илайа фемели», «Борис», «Доктор Сэм»... Несколько неожиданно было увидеть в списке Международный центр гомеопатии. Декларации можно подписать и с врачами-ФЛП, коих также немало.

Наряду с плюсами обслуживания в частной клинике есть и ложка дегтя, о которой следует предупредить. Подписывая договоры с НСЗУ, частные учреждения и ФЛП также должны предоставлять гарантированный пакет медпомощи. На деле все не так гладко. Если проблему получения больничных листов Минздрав недавно урегулировал, то вопрос вакцинации открыт. На прививку вас могут направить в государственную поликлинику.

Тем не менее, нередко врачи частных клиник жалуются, что их пациентов отказываются прививать в коммунальных учреждениях, даже если такая договоренность была предварительно достигнута. Коммунальные учреждения вторичного уровня иногда не принимают пациентов по направлению частных клиник. Скорее всего, с вступлением в реформу вторичного звена медицинской помощи (на уровне поликлиники и узких специалистов) вышеуказанные проблемы должны сойти на нет.

Что могут врачи первичного звена

Семейные врачи, терапевты и педиатры должны наблюдать за вашим состоянием здоровья или состоянием здоровья вашего ребенка, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления. При необходимости давать направление к специалисту вторичной или третичной помощи — лору, гастроэнтерологу, эндокринологу, хирургу и т. д. Врачи первичного звена также ведут пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями.

По информации Минздрава, врач должен следить за вакцинацией не только вашего ребенка, но и вас, согласно календарю прививок. Он также выписывает рецепты на лекарственные препараты, в частности, по программе «Доступные лекарства». Обещают, что с 1 апреля 2019 года рецепт станет электронным. Врачи первичного звена также выдают справки, листы нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы и т. п.

Что касается визитов на дом — в этом вопросе полная неразбериха. Отменив обязательность вызовов, Минздрав переложил это решение на медучреждения. Поэтому придет ли в случае острой необходимости врач на дом к вам или вашему ребенку, следует уточнять на месте. То же самое касается связи с врачом по телефону или вайберу.

Анализы и тесты, приведенные ниже, можно пройти по назначению врача бесплатно в медучреждении, где он ведет прием.

Что делать, если вам не предоставляют данных услуг или требуют за них деньги? Если медучреждение подписало договор с НСЗУ (значит, вступило в реформу), следует звонить в контакт-центр Национальной службы здоровья по номеру 1677. Здесь также обещают проводить ликбез по всем вопросам, касающимся медреформы.

Найти своего врача непросто. Это почти как удачно выйти замуж или жениться. Если с первого раза не получилось — не расстраивайтесь. Вы можете выбрать другого, подписав с ним декларацию. Предыдущая автоматически аннулируется.