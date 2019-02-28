Программа «Доступные лекарства» станет доступнее. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/2279-kak-poluchit-dostupnye-lekarstva-po-novomu.html

Racurs.ua

С 1 апреля 2019 года программа «Доступные лекарства» станет доступнее и удобнее для пациентов — так анонсировали нововведения в Минздраве.

Программа «Доступные лекарства» переходит к НСЗУ (Национальной службе здоровья Украины). Аптеки, изъявившие желание участвовать в программе, больше не будут заключать договоры с различными департаментами здравоохранения, а начнут сотрудничать с НСЗУ. В Минздраве обещают прозрачность, четкость и оперативность всех процессов, а также документооборот в электронном формате.

В марте Национальная служба здоровья начнет подписывать договоры с аптеками по всей стране, а с апреля должен заработать электронный рецепт и НСЗУ начнет выплаты аптекам.

О программе «Доступные лекарства»

Напомним, что «Доступные лекарства» начали работать 1 апреля 2017 года. Планируется, что программа реимбурсации (возмещения стоимости лекарств) сможет переломить печальную статистику в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета IIтипа.

Механизм должен работать следующим образом: пациент обращается к своему семейному врачу за рецептом, а затем получает лекарства в аптеках-партнерах (их можно найти по специальным стикерам на входе). Препараты из специального списка можно получить или бесплатно, или с небольшой доплатой. Расходы аптекам компенсирует государство.

Внедрение реимбурсации — процесс непростой, то и дело хромающий. Программа «Доступные лекарства» реализовывается по-разному в различных областях и городах. Есть регионы, где аптек-участников очень мало, а люди физически не в состоянии до них добраться.

Не очень доверяя государству в финансовых вопросах, аптеки все еще не выстраиваются в очередь, чтобы подключиться к программе. Похоже, у них есть на то основания. О том, что бюджетные деньги закончились раньше, чем планировалось, свидетельствует принятое Кабмином в сентябре 2018 года постановление №745-р, которым правительство обязало местные власти рассчитаться по долгам с аптеками. К сожалению, деньги на лекарства есть далеко не во всех местных бюджетах, нередко власти пытаются переложить на них и другие расходы, например, зарплаты учителей.

Изменение схемы распределения бюджетных средств, когда единственным заказчиком и плательщиком за услуги станет НСЗУ, можно считать шагом вперед. Остается привычная проблема — недостаточное финансирование. Несмотря на то, что бюджет программы в 2019 году увеличили на 30%, до 1 млрд грн, угнаться за ценами на лекарства непросто.

Эксперты отмечают, что производители, попавшие в список поставщиков бесплатных лекарств, очень часто повышают цены. Это означает, что государству приходится платить все больше. Например, аэрозоль для лечения астмы «Беклофорт Эвохалер» («Глаксо Веллком Продакшн», Франция) в марте 2018 года стоил 140 грн, в мае цена выросла до 203 грн, сегодня государство возмещает полную стоимость препарата в 223 грн.

Есть еще одна хорошая новость: программу «Доступные лекарства» планируют расширить. Правда, в 2021 году. «С тем, чтобы больше пациентов, живущих со сложными заболеваниями, имели стабильный доступ к необходимым лекарствам, оплаченным Национальной службой здоровья Украины», — говорят в профильном министерстве

Грядут изменения

Сегодня в программе «Доступные лекарства» участвуют 258 препаратов, из которых 64 — бесплатных. Пока в перечень вошли лекарства для лечения трех нозологий: сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета IIтипа. Детальнее ознакомиться с программой, списком препаратов и суммой возмещения государством/доплатой пациентом можно на сайте liky.gov.ua.

Лекарства станут доступнее. В Минздраве обещают, что в скором времени получить лекарства по рецепту можно будет в любой аптеке, которая подпишет договор с Национальной службой здоровья (без привязки к местности, где рецепт был выдан).

«Например, если вы выбрали семейного врача, терапевта или педиатра не рядом с домом, а в соседнем селе или городе, теперь получить лекарства по рецепту можно в удобной для вас аптеке. Не обязательно получать лекарства в аптеке, которая находится рядом с вашим врачом», — разъясняют в Минздраве.

Электронный рецепт. Еще одно важное нововведение — с 1 апреля препараты по программе «Доступные лекарства» можно будет получить только по электронному рецепту, выписанному семейными врачами, терапевтами или педиатрами через электронную систему здравоохранения. К этому времени в аптеках-партнерах обещают установить специальное программное обеспечение.

Присоединятся частные медучреждения и ФОПы. «Благодаря электронному рецепту «Доступные лекарства» наконец-то без проблем смогут выписывать частные учреждения и ФОПы»,— обещает и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Еще много вопросов остается без исчерпывающих ответов. Как будет происходить погашение рецепта, если в аптеке, например, нет всего количества препарата, указанного в нем? По словам главы НСЗУ Олега Петренко, сейчас внедряются простые решения, которые впоследствии будут совершенствоваться. Например, на данном этапе выписка многократного электронного рецепта и его частичное погашение функционалом не предусмотрены. В данном случае пациент либо получает полное количество назначенного препарата и аптека погашает рецепт полностью, либо обращается в другую аптеку, где есть необходимое количество препарата.

В будущем планируют внедрить и многократный электронный рецепт, и частичный его отпуск. Обещают, что при определенных условиях у пациента будет возможность обратиться к врачу и получить электронный рецепт в телефонном режиме. Все эти вопросы актуальны, поскольку к 2020 году в планах полный переход на электронный рецепт для всех лекарственных средств.

Как получить лекарства в аптеке по электронному рецепту

Шаг 1. Пациент записывается и приходит на прием к семейному врачу, терапевту или педиатру, с которым у него подписана декларация.

Важно! Пациент должен обратиться именно к своему врачу. Если вы еще не подписали декларацию, это стоит сделать. Без декларации воспользоваться программой «Доступные лекарства» будет невозможно.

Шаг 2. Врач проводит прием и выписывает рецепт.

Шаг 3. При выписке электронного рецепта врач вместе с пациентом должны проверить, что указанный в декларации номер мобильного телефона актуален и принадлежит пациенту. Врач назовет вам код мобильного оператора и последние цифры номера.

Шаг 4. После проверки номера телефона врач выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения.

Шаг 5. На мобильный телефон пациента приходит смс с уникальным номером рецепта и кодом подтверждения для получения лекарств в аптеке. Содержание смс: «Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код подтверждения: ХХХХ».

Шаг 6. При необходимости или по просьбе пациента врач может распечатать консультационное заключение, которое содержит раздел с назначениями, в частности назначением лекарств. В этом разделе указывается информация о выписанных лекарствах и номер электронного рецепта. Это важно, поскольку программой «Доступные лекарства» чаще всего пользуются пожилые люди, которые с мобильным телефоном на «вы».

Шаг 7. Пациент идет в любую удобную для него аптеку, участвующую в программе «Доступные лекарства». Называет работнику аптеки номер рецепта.

Шаг 8. Сотрудник предлагает пациенту лекарственные средства, которые есть в этой аптеке и входят в программу «Доступные лекарства».

Шаг 9. Пациент выбирает одно из лекарственных средств, называет четырехзначный код подтверждения и получает свое лекарство. Если нужного препарата нет, пациент может пойти в другую аптеку и получить его там.

Хочется надеяться, что от анонсированных изменений выиграют все участники программы. В конце марта Счетная палата обещает обнародовать отчет по результатам аудита «Доступных лекарств», а также предоставит рекомендации, которые помогут исправить ошибки и сделать программу более эффективной и доступной.