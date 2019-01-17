Гепатит С в Украине: оригинальных препаратов не будет

Лекарства от гепатита С компании Gilead покинули Украину. Фото: Investor’s Business Daily

https://racurs.ua/2233-gepatit-s-v-ukraine-originalnyh-preparatov-ne-budet.html

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«Компания Гилеад меняет свою позицию в отношении Украины и прекращает поставку в страну оригинальных препаратов», — сообщила на своей странице в Facebook Ольга Голубовская, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца.

«Почти 10 лет мы работали для того, чтобы создать национальную программу по вирусным гепатитам, затем стандарты оказания медицинской помощи, вели переговоры, показывая всю эту колоссальную работу, приверженность государства, для того, чтобы претендовать на снижение цен на оригинальные (!) препараты этого бренда... В результате цены были снижены беспрецедентно — с европейских почти 100 тыс. долл. за курс до наших 36 тыс. грн за курс в аптечной сети, а в рамках госзакупок еще меньше», — рассказала врач.

По словам инфекциониста, в августе 2017 года фармацевтическая компания Gilead (США) также добавила Украину в список добровольного лицензирования гепатита C. Это позволило поставлять в нашу страну генерики — лекарственные средства с доказанной фармацевтической, биологической и терапевтической эквивалентностью с оригиналом.

«Еще во время разработки Глобальной стратегии ВОЗ по элиминации вирусных гепатитов (лат. Eliminare — изгонять), в которой я имела честь участвовать, я полностью поддерживала позицию о том, что мы не сможем выполнить соответствующие задачи без генериков. Но мне жаль, что мы и наши пациенты лишились выбора даже за свои средства — оригинальных препаратов в стране не будет», — с горечью замечает Ольга Голубовская.

Молчаливый убийца

Мы все в группе риска заражения гепатитом С. Даже если вы самостоятельно делаете маникюр, не являетесь завсегдатаем тату-салонов, не собираетесь делать пирсинг, то уж стоматолога посещать все же приходится. От медицинских манипуляций, переливания донорской крови не застрахован никто.

Гепатит С называют ласковым (молчаливым) убийцей: инфицирование, как правило, происходит бессимптомно, и больной годами может не подозревать о болезни. О диагнозе нередко узнают уже на поздних стадиях заболевания.

До недавнего времени гепатит С был синонимом приговора. Инновационные препараты прямого действия на вирус открыли новую эру в лечении этого недуга. Они имеют множество плюсов по сравнению с применяемыми ранее пегилированными интерферонами: почти стопроцентная эффективность, хорошая переносимость, а продолжительность лечения значительно уменьшилась (с 76–48 до 12 недель).

Лечение гепатита С не только сложное, но и очень дорогостоящее. Доступ к терапии является одной из главных проблем: ни одно государство в мире не может обеспечить лечением 100% больных.

Лечение гепатита С не только сложное, но и очень дорогостоящее. Доступ к терапии является одной из главных проблем: ни одно государство в мире не может обеспечить лечением 100% больных. И если во многих странах справляться с этим недугом позволяет работающая страховая медицина, развитая система реимбурсации (больному возвращается часть денег, потраченных на лекарства), то в Украине гепатит С все еще сродни смертельному диагнозу.

Например, Грузии, где почти каждый 14-й взрослый болен гепатитом С (страна занимает третье место в мире по распространенности этого недуга после Египта и Монголии), компания Gilead предоставляет свои инновационные препараты бесплатно. Маленькой стране повезло: удалось стать тестовой, показательной площадкой для борьбы с этим вирусным заболеванием.

Украина — страна большая, рассчитывать на грузинский сценарий вряд ли стоит. В нашей стране инфицировано 5% населения (по данным ВОЗ), согласно другим оценкам, эти цифры достигают 9% (то есть инфицирован почти каждый десятый).

Украинские достижения и признание ВОЗ

Несмотря на вечный дефицит средств, вопреки многим «но» Украине в преодолении эпидемии вирусных гепатитов удалось сделать довольно много. Усилия не остались незамеченными и были признаны на первом европейском саммите по гепатиту С, куда наша страна была приглашена и получила положительную оценку своей работе.

В 2016 году ВОЗ включила Украину в перечень стран с низким и средним уровнем дохода, где созданы наилучшие условия для лечения. Это серьезное признание. Снижение цены более чем в 70 раз по сравнению с европейской от компании Gilead подтверждает титанический труд наших специалистов в этой области.

«Мы создали стандарты терапии, полностью соответствующие лучшим мировым практикам, обучили своих врачей, участвовали в деятельности ВОЗ по вопросам гепатитов, в конце концов вывели Украину на международный уровень, о чем свидетельствуют рейтинги ELPA и ВОЗ», — рассказывает Ольга Голубовская.

Еще лет пять назад вирусными гепатитами в Украине лечили кто во что горазд: одни медики назначали иммуномодуляторы, другие советовали травы. Некоторые врачи вообще говорили, что гепатит С — болезнь выдуманная.

Все это дало свои плоды. Еще лет пять назад вирусные гепатиты в Украине лечили кто во что горазд — не было ни протоколов, ни стандартов. Одни медики назначали иммуномодуляторы, другие и вовсе советовали травы. Представьте, даже в медицинской среде было распространено мнение, что эта болезнь неизлечима, а потому и начинать не стоит! Некоторые врачи вообще считали, что гепатит С — болезнь придуманная, и навязывали свое мнение пациентам.

К сожалению, эта проблема еще сохраняется, но уже не так поголовно. Казалось, что если темп не убавить, то вскоре Украина сможет еще больше гордиться своими результатами в этой непростой борьбе. Если отойти от обезличенных цифр статистики, это спасенные жизни, счастливые семьи вместо горя потерь.

И тебя тоже вылечат!

«Гепатит С — больше не приговор: в Украине вылечат всю очередь пациентов», — уверенно убеждал летом 2018 года Минздрав. Когда именно — не уточнил, лишь немного приоткрыв завесу тайны: курс лечения генериками будет стоить 89 долл. Во время дефицита хороших новостей так хочется верить в сказку. Многие и поверили. Тезис «все больные получат лечение гепатита С» привело к штурму специалистов в регионах.

Как оказалось при более глубоком изучении вопроса, в 2018 году планировали пролечить немногим более 6000 пациентов на всю Украину. Для сравнения: только в реестре Николаевской области значится 3260 человек.

Как рассказывают специалисты, из них больше половины не могут себе позволить дорогостоящее обследование (нужно определить степень фиброза, сделать вирусную нагрузку или хотя бы определить генотип вируса). Это означает, что их в программу не возьмут, то есть получить лекарства для своего лечения от государства они не смогут. Да и бюджетом выделяется строго ограниченное количество препаратов. В итоге в Николаевской области за шесть месяцев 2018 года из 3260 удалось пролечить аж 99 (!) человек.

Надежда, что ситуация с доступом к лечению улучшится, все же остается. Уверенность может появиться, если закупаемые государством препараты начнут приходить вовремя. Пока что лекарства по заявкам на 2016 год поступали в 2018-м. А ведь прерывать лечение гепатита С ни в коем случае нельзя! Если терапия по каким-либо причинам прекращается (а денег покупать препараты самостоятельно у людей нет), у пациентов может возникнуть резистентность вируса. Чем тогда их лечить?

По словам Ольги Голубовской, если у больного сформируется резистентность, то никто толком не знает, как его перелечивать. Одно известно точно: эффективность перелечивания сомнительна и процесс длительный. К тому же в Украине отсутствует возможность определения резистентности. Такие анализы делают в Европе — цена около 500 евро (исследование непростое, ведь нужно полностью расшифровать весь геном вируса, чтобы увидеть изменения последовательности, которая привела к резистентности).

Прощальный подарок Gilead

К сожалению, несмотря на обещания Минздрава «вылечить всех», сегодня путь пациента к лечению остается долгим и трудным, а возможность обеспечить всех препаратами — пока еще из области фантастики.

В чем причина ухода компании Gilead с украинского рынка — пока достоверно неизвестно. Это плохая новость для пациентов, ведь оригинальные препараты, по словам врачей, показали высокую эффективность и минимум побочных эффектов. Уход оригинальных препаратов из аптек — хорошая новость для буйно цветущего черного рынка. Как часто принимают фальшивые лекарства отчаявшиеся люди с гепатитом С — никто не знает.

По словам Ольги Голубовской, напоследок Gilead сделала украинским пациентам подарок — 1772 упаковки брендового препарата Epclusa (новейшую разработку компании для лечения всех генотипов вируса гепатита С).

«В результате мы сможем пролечить 600 человек, в том числе тех, кто не ответил на предыдущую терапию препаратами прямого действия. Неплохо, учитывая тот факт, что нам, конечно, пообещали «всех вылечить» в июле месяце, но пока нет препаратов закупок 2017 года. И многим нашим пациентам они уже и не нужны — не дождались», — отметила инфекционист.

15% инфицированных излечиваются сами

Специалисты советуют каждому хотя бы раз в год сдавать анализ крови на антитела к гепатиту С. Это тем более стоит сделать, если проводились какие-либо манипуляции. В аптеках также есть экспресс-тесты, они достаточно высокочувствительны. Если антитела положительные, следующий этап — больной должен прийти в медучреждение, занимающееся лечением вирусных гепатитов.

«Хочу отметить, что наличие антител еще не повод для паники, — успокаивает Ольга Голубовская. — При инфицировании вирусом гепатита C примерно 85% случаев заканчиваются переходом в хроническую форму. Оставшиеся 15% инфицированных излечиваются сами. Поэтому если пациенту говорят, что обнаружены антитела, не надо воспринимать это как приговор. Вполне вероятно, что человек может попасть в эти счастливые 15%».