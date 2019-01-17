Гепатит С в Україні: оригінальних препаратів не буде

Ліки проти гепатиту С компанії Gilead залишили Україну. Фото: Investor's Business Daily

https://racurs.ua/ua/2233-gepatyt-s-v-ukrayini-oryginalnyh-preparativ-ne-bude.html

Racurs.ua

«Компанія Гілеад змінює свою позицію щодо України і припиняє постачання в країну оригінальних препаратів», — повідомила на своїй сторінці в Facebook Ольга Голубовська, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. Богомольця.

«Майже 10 років ми працювали для того, щоби створити національну програму з вірусних гепатитів, потім стандарти надання медичної допомоги, вели переговори, показуючи всю цю колосальну роботу, відданість держави, для того, щоби претендувати на зниження цін на оригінальні (!) препарати цього бренду... В результаті ціни було знижено безпрецедентно — з європейських майже 100 тис. дол. за курс до наших 36 тис. грн за курс в аптечній мережі, а в рамках держзакупівель ще менше», — розповіла лікар.

За словами інфекціоніста, в серпні 2017 року фармацевтична компанія Gilead (США) також додала Україну до списку добровільного ліцензування гепатиту C. Це дозволило поставляти в нашу країну генерики — лікарські засоби з доведеною фармацевтичною, біологічною та терапевтичною еквівалентністю з оригіналом.

«Ще під час розробки Глобальної стратегії ВООЗ з елімінації вірусних гепатитів (лат. Eliminare — виганяти), в якій я мала честь брати участь, я повністю підтримувала позицію про те, що ми не зможемо виконати відповідні завдання без генериків. Але мені шкода, що ми і наші пацієнти втратили вибір навіть за свої кошти — оригінальних препаратів у країні не буде», — обурюється Ольга Голубовська.

Мовчазний вбивця

Ми всі у групі ризику зараження на гепатит С. Навіть якщо ви самостійно робите манікюр, не є завсідником тату-салонів, не збираєтеся робити пірсинг, то принаймні стоматолога відвідувати все ж таки доводиться. Від медичних маніпуляцій, переливання донорської крові не застрахований ніхто.

Гепатит С називають ласкавим (мовчазним) вбивцею: інфікування зазвичай відбувається безсимптомно, і хворий роками може не підозрювати про хворобу. Про діагноз нерідко дізнаються вже на пізніх стадіях захворювання.

До недавнього часу гепатит С був синонімом вироку. Інноваційні препарати прямої дії на вірус відкрили нову еру в лікуванні цієї недуги. Вони мають безліч плюсів в порівнянні з вживаними раніше пегільованими інтерферонами: майже стовідсоткова ефективність, добра переносимість, а тривалість лікування значно зменшилася (з 76–48 до 12 тижнів).

Лікування гепатиту С є не лише складним, але й дуже дорогим. Доступ до терапії є однією з головних проблем: жодна держава у світі не може забезпечити лікуванням 100% хворих.

Лікування гепатиту С є не лише складним, але й дуже дорогим. Доступ до терапії є однією з головних проблем: жодна держава у світі не може забезпечити лікуванням 100% хворих. І якщо в багатьох країнах справлятися з цією недугою дозволяє страхова медицина, розвинена система реімбурсації (хворому повертається частина грошей, витрачених на ліки), то в Україні гепатит С все ще порівнюється зі смертельним діагнозом.

Наприклад, Грузії, де майже кожен 14-й дорослий хворий на гепатит С (країна посідає третє місце у світі за поширеністю цієї недуги після Єгипту і Монголії), компанія Gilead надає свої інноваційні препарати безкоштовно. Маленькій країні пощастило: вдалося стати тестовим, показовим майданчиком для боротьби з цим вірусним захворюванням.

Україна — країна велика, розраховувати на грузинський сценарій навряд чи варто. У нашій країні інфіковано 5% населення (за даними ВООЗ), згідно з іншими оцінками, ці цифри сягають 9% (тобто інфікований майже кожен десятий).

Українські досягнення і визнання ВООЗ

Попри вічний дефіцит коштів, всупереч багатьом «але» Україні в подоланні епідемії вірусних гепатитів вдалося зробити досить багато. Зусилля не залишилися непоміченими і були визнані на першому європейському саміті щодо гепатиту С, куди наша країна була запрошена й отримала позитивну оцінку своєї роботи.

У 2016 році ВООЗ включила Україну до переліку країн з низьким і середнім рівнем доходу, де створено найкращі умови для лікування. Це серйозне визнання. Зниження ціни більш як у 70 разів у порівнянні з європейською від компанії Gilead підтверджує титанічну працю наших фахівців у цій галузі.

«Ми створили стандарти терапії, які повністю відповідають найкращим світовим практикам, навчили своїх лікарів, брали участь у діяльності ВООЗ з питань гепатитів, врешті-решт вивели Україну на міжнародний рівень, про що свідчать рейтинги ELPA і ВООЗ», — розповідає Ольга Голубовська.

Ще років п'ять тому вірусні гепатити в Україні лікували хто як міг: одні медики призначали імуномодулятори, інші радили трави. Деякі лікарі взагалі казали, що гепатит С — хвороба вигадана.

Все це дало свої плоди. Ще років п'ять тому вірусні гепатити в Україні лікували хто як міг — не було ані протоколів, ані стандартів. Одні медики призначали імуномодулятори, інші й зовсім радили трави. Уявіть, навіть у медичній спільноті була поширена думка, що ця хвороба є невиліковною, а тому й починати не варто! Деякі лікарі взагалі вважали, що гепатит С — хвороба вигадана, і нав'язували свою думку пацієнтам.

На жаль, ця проблема ще зберігається, але вже не так поголовно. Здавалося, що якщо темп не зменшити, то незабаром Україна зможе ще більше пишатися своїми результатами в цій непростій боротьбі. Якщо відійти від знеособлених цифр статистики, це врятовані життя, щасливі сім'ї замість горя втрат.

І тебе теж вилікують!

«Гепатит С — більше не вирок: в Україні вилікують усю чергу пацієнтів», — впевнено переконувало влітку 2018 року МОЗ. Коли саме — не уточнило, лише трохи відкривши завісу таємниці: курс лікування генериками коштуватиме 89 дол. У часи дефіциту хороших новин так хочеться вірити в казку. Багато хто й повірив. Теза «всі хворі отримають лікування гепатиту С» призвела до штурму фахівців у регіонах.

Як виявилося при більш глибокому вивченні питання, у 2018 році планували пролікувати трохи більш як 6000 пацієнтів на всю Україну. Для порівняння: тільки в реєстрі Миколаївської області налічується 3260 осіб.

Як розповідають фахівці, з них понад половина не може собі дозволити дороге обстеження (потрібно визначити ступінь фіброзу, зробити вірусне навантаження або хоча б визначити генотип вірусу). Це означає, що їх у програму не візьмуть, тобто отримати ліки для свого лікування від держави вони не зможуть. Та й бюджетом виділяється строго обмежена кількість препаратів. У підсумку в Миколаївській області за шість місяців 2018 року з 3260 вдалося пролікувати аж 99 (!) осіб.

Надія, що ситуація з доступом до лікування покращиться, все ж залишається. Впевненість може з'явитися, якщо закуповувані державою препарати почнуть приходити вчасно. Поки що ліки за заявками на 2016 рік надходили у 2018-му. Але ж переривати лікування гепатиту С в жодному разі не можна! Якщо терапія з якихось причин припиняється (а грошей купувати препарати самостійно у людей немає), у пацієнтів може виникнути резистентність вірусу. Чим тоді їх лікувати?

За словами Ольги Голубовської, якщо у хворого сформується резистентність, то ніхто напевно не знає, як його переліковувати. Одне відомо точно: ефективність переліковування є сумнівною, а процес — тривалим. До того ж в Україні відсутня можливість визначення резистентності. Такі аналізи роблять у Європі — ціна близько 500 євро (дослідження непросте, адже потрібно повністю розшифрувати весь геном вірусу, щоби побачити зміни послідовності, яка призвела до резистентності).

Прощальний подарунок Gilead

На жаль, попри обіцянки МОЗ «вилікувати всіх», сьогодні шлях пацієнта до лікування залишається тривалим і важким, а можливість забезпечити всіх препаратами — наразі просто фантастика.

У чому причина того, що компанія Gilead пішла з українського ринку, — поки що достеменно невідомо. Це погана новина для пацієнтів, адже оригінальні препарати, за словами лікарів, показали високу ефективність і мінімум побічних ефектів. Те, що оригінальні препарати пішли з аптек, — добра новина для чорного ринку. Наскільки часто приймають фальшиві ліки зневірені люди з гепатитом С — ніхто не знає.

За словами Ольги Голубовської, наостанок Gilead зробила українським пацієнтам подарунок — 1772 упаковки брендового препарату Epclusa (новітню розробку компанії для лікування всіх генотипів вірусу гепатиту С).

«В результаті ми зможемо пролікувати 600 осіб, в тому числі тих, хто не відповів на попередню терапію препаратами прямої дії. Непогано, враховуючи той факт, що нам, звичайно, пообіцяли «всіх вилікувати» в липні місяці, але поки немає препаратів закупівель 2017 року. І багатьом нашим пацієнтам вони вже й не потрібні — не дочекалися», — зазначила інфекціоніст.

15% інфікованих виліковуються самі

Фахівці радять кожному хоча б раз на рік здавати аналіз крові на антитіла до гепатиту С. Це тим більше варто зробити, якщо проводились будь-які маніпуляції. В аптеках також є експрес-тести, вони вельми високочутливі. Якщо антитіла позитивні, наступний етап — хворий має прийти в медустанову, що займається лікуванням вірусних гепатитів.

«Хочу відзначити, що наявність антитіл ще не привід для паніки, — заспокоює Ольга Голубовська. — При інфікуванні вірусом гепатиту C приблизно 85% випадків закінчуються переходом у хронічну форму. Решта 15% інфікованих виліковуються самі. Тому якщо пацієнту кажуть, що виявлено антитіла, не треба сприймати це як вирок. Цілком ймовірно, що людина може потрапити в ці щасливі 15%».