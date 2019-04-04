Володимир Зеленський, фото: «Громадське телебачення»

https://racurs.ua/ua/n120351-vybory-2019-zelenskyy-zaproponuvav-tymoshenko-staty-veduchou-na-yogo-debatah-z-poroshenkom-video.html

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Кандидат у президенти України шоумен Володимир Зеленський запропонував лідерові «Батьківщини» Юлії Тимошенко стати арбітром на його дебатах з чинним президентом Петром Порошенком.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці його команди в соціальній мережі Фейсбук.

На його думку, Тимошенко може стати «гарантом чесних правил», її запрошення допоможе уникнути «тиску, провокацій, адміністративного тиску».

Зеленський наголосив, що Тимошенко після своєї поразки в першому турі президентських виборів не підтримала жодного з кандидатів, які пройшли в другий тур.

«Чи зможете ви стати гарантом чесних правил та рівних можливостей на дебатах? Чекаю на відповідь протягом 24 годин», — резюмував Зеленський.

За результатами голосування на виборах президента України 31 березня 2019 року Тимошенко посіла третє місце. Її кандидатуру підтримали 13,4% виборців.

Нагадаємо, Зеленський вчора звернувся до Порошенка із пропозицією провести дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Порошенко згодом опублікував відеозвернення, в якому заявив, що погоджується з цією пропозицією.