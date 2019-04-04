У Суспільному телебаченні відреагували на звернення Зеленського до Тимошенко щодо дебатів

Зураб Аласанія, фото: «24 Канал»

https://racurs.ua/ua/n120354-u-suspilnomu-telebachenni-vidreaguvaly-na-zvernennya-zelenskogo-do-tymoshenko-schodo-debativ.html

Ракурс

У Суспільному телебаченні відреагували на звернення кандидата в президенти шоумена Володимира Зеленського до лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко щодо можливості стати «незалежним арбітром» його дебатів з чинним президентом Петром Порошенком.

«Не встигли перемовини початися, як встигли завершитись», — зазначив на свої сторінці в соціальній мережі Фейсбук голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

За його словами, закон «Про вибори президента України» передбачає, що дебати відбуваються в студії Суспільного мовника.

«З модератором Суспільного мовника. За правилами Суспільного мовника», — наголошує Аласанія.

У коментарі виданню «Громадське» в прес-службі «Батьківщини» заявили, що бачили відеоролик зі зверненням Зеленського, однак Тимошенко ще не вирішила, чи братиме участь у цих дебатах.

У першому турі президентських виборів, котрі відбулися 31 березня, Зеленський здобув 30,24% голосів виборців, Порошенко — 15,95%, Тимошенко — 13,4%.

Нагадаємо, вчора у відеозверненні до Порошенка Зеленський запропонував як місце проведення дебатів київський стадіон «Олімпійський». Порошенко відповів, що погоджується з цією пропозицією. Сьогодні Зеленський записав відеозвернення вже до Тимошенко, як до кандидата, котрий зайняв третє місце.