Первую тропу откроют в этом месяце, фото: The Straits Times

https://racurs.ua/n120353-ujnaya-koreya-otkroet-peshehodnye-tropy-k-demilitarizovannoy-zone.html

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Южная Корея откроет три пешеходные тропы к демилитаризованной зоне (ДМЗ), разделяющей территории, подконтрольные Сеулу и Пхеньяну.

Эта инициатива является частью усилий, направленных на снижение напряженности между двумя Кореями, сообщает телеканал NHK.

Правительство страны планирует открыть первый маршрут, который проходит вдоль восточного побережья, в конце этого месяца.

Два другие маршруты будут включать секции внутри ДМЗ и могут открыться позже в этом году, ожидая одобрения от команды ООН. Для того, чтобы позволить туристам посещать эти регионы, правительству Южной Корее нужно больше времени для решения логистических и вопросов безопасности.

Маршруты будут обустроены в округах Гаувон и провинции Госейон, а также в городе Паджу в провинции Кенгидо. Они будут расположены на западной, средней и восточной части линии разграничения между двумя Кореями. Паджу расположен немного южнее знаменитого городка Пханмуджом, где в 1953 году было подписано соглашение о прекращении огня во время войны в Корее.

В конце апреля правительство Южной Кореи на пробной основе позволит посещать маршрут в районе Госейона, который будет пролегать южнее общего аванпоста линии прекращения огня. Этот участок не располагается непосредственно в пределах ДМЗ.

Демилитаризованная зона на Корейском полуострове — это сильно укрепленный рубеж протяженностью около 250 км и шириной 4 км.

Напомним, в конце прошлого года с КНДР в Южную Корею через демилитаризованную зону смог перебежать северокорейский солдат.