Першу стежку відкриють цього місяця, фото: The Straits Times

https://racurs.ua/ua/n120353-pivdenna-koreya-vidkryie-pishohidni-stejky-do-demilitaryzovanoyi-zony.html

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Південна Корея відкриє три пішохідні стежки до демілітаризованої зони (ДМЗ), котра розділяє території, підконтрольні Сеулу та Пхеньяну.

Ця ініціатива є частиною зусиль, спрямованих на зниження напруженості між двома Кореями, повідомляє телеканал NHK.

Уряд країни планує відкрити перший маршрут, який проходить уздовж східного узбережжя, наприкінці цього місяця.

Два інші маршрути включатимуть секції всередині ДМЗ і можуть відкритись пізніше цього року, очікуючи схвалення від команди ООН. Для того, щоб дозволити туристам відвідувати ці регіони, урядові Південної Кореї потрібно більше часу для вирішення логістичних і безпекових питань.

Маршрути будуть облаштовані в округах Гаувон і провінції Госейон, а також у місті Паджу в провінції Кьонгідо. Вони будуть розташовані на західній, середній та східній частині лінії розмежування між двома Кореями. Паджу розташоване трохи південніше знаменитого містечка Пханмуджом, де в 1953 році була підписана угода про припинення вогню під час війни в Кореї.

Наприкінці квітня уряд Південної Кореї на пробній основі дозволить відвідувати маршрут в районі Госейона, який пролягатиме на південь від загального аванпосту лінії припинення вогню. Ця ділянка не розташовується безпосередньо в межах ДМЗ.

Демілітаризована зона на Корейському півострові — це сильно укріплений кордон довжиною близько 250 км і шириною 4 км.

Нагадаємо, наприкінці минулого року з КНДР до Південної Кореї через демілітаризовану зону зміг перебігти північнокорейський солдат.