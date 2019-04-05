Израильский зонд вышел на лунную орбиту. Фото: trend

https://racurs.ua/n120357-izrailskiy-zond-vyshel-na-lunnuu-orbitu-foto-video.html

Ракурс

Первый израильский зонд «Берешит» успешно вышел на лунную орбиту и приблизился к тому, чтобы приземлиться на спутник Земли. Посадка запланирована на 11 апреля.

Израиль вскоре станет четвертной страной, которая посадила космический аппарат на Луну, после США, России и Китая. Однако израильский «Берешит» станет первым в истории человечества частным зондом, который приземлился на поверхность другого небесного тела. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Полет «Берешита» курирует команда некоммерческой организации SpaceIL. Луноход направили на спутник Земли для изучения магнитного поля Луны. Бонусным заданием «Берешита» станет установка израильского флага на поверхности спутника.

Израильский зонд «Берешит» запустили 22 февраля в американском штате Флорида с мыса Канаверал. Для этого использовали частную ракету-носитель Falcon 9, которая принадлежит компании Илона Маска SpaceX.

Отметим, что название зонда «Берешит» переводится с иврита как «в начале». Это первые слова, записанные в Книге Бытия.

Как ранее сообщал «Ракурс», когда израильский зонд вышел на околоземную орбиту он заснял восход Солнца над Землей. Команда компании поделилась снятым видео со своими поклонниками.