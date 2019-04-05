Ізраїльський зонд вийшов на місячну орбіту. Фото: trend

https://racurs.ua/ua/n120357-izrayilskyy-zond-vyyshov-na-misyachnu-orbitu-foto-video.html

Ракурс

Перший ізраїльський зонд «Берешит» успішно вийшов на місячну орбіту і наблизився до того, щоб приземлитися на супутник Землі. Посадка запланована на 11 квітня.

Ізраїль незабаром стане четвертний країною, яка посадила космічний апарат на Місяць, після США, Росії та Китаю. Однак ізраїльський «Берешит» стане першим в історії людства приватним зондом, який приземлився на поверхню іншого небесного тіла. Про це повідомляється на сторінці команди в Twitter.

Політ «Берешита» курирує команда некомерційної організації SpaceIL. Місяцехід направили на супутник Землі для вивчення магнітного поля Місяця. Бонусним завданням «Берешита» стане встановлення ізраїльського прапора на поверхні супутника.

Ізраїльський зонд «Берешит» запустили 22 лютого в американському штаті Флорида з мису Канаверал. Для цього використовували приватну ракету-носій Falcon 9, яка належить компанії Ілона Маска SpaceX.

Зазначимо, що назва зонда «Берешит» перекладається з івриту як «на початку». Це перші слова, записані в Книзі Буття.

Як раніше повідомляв «Ракурс», коли ізраїльський зонд вийшов на навколоземну орбіту він зняв схід Сонця над Землею. Команда компанії поділилася знятим відео зі своїми шанувальниками.