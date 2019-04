Перший ізраїльський зонд «Берешит» успішно вийшов на місячну орбіту і наблизився до того, щоб приземлитися на супутник Землі. Посадка запланована на 11 квітня.

Ізраїль незабаром стане четвертний країною, яка посадила космічний апарат на Місяць, після США, Росії та Китаю. Однак ізраїльський «Берешит» стане першим в історії людства приватним зондом, який приземлився на поверхню іншого небесного тіла. Про це повідомляється на сторінці команди в Twitter.

Політ «Берешита» курирує команда некомерційної організації SpaceIL. Місяцехід направили на супутник Землі для вивчення магнітного поля Місяця. Бонусним завданням «Берешита» стане встановлення ізраїльського прапора на поверхні супутника.

Ізраїльський зонд «Берешит» запустили 22 лютого в американському штаті Флорида з мису Канаверал. Для цього використовували приватну ракету-носій Falcon 9, яка належить компанії Ілона Маска SpaceX.

Зазначимо, що назва зонда «Берешит» перекладається з івриту як «на початку». Це перші слова, записані в Книзі Буття.

Dream with us. On the 11/4/19 #Israel will land on the #moon. Let’s take part in history! #IsraelToTheMoon@ILAerospaceIAIpic.twitter.com/RQpe2YqcxN