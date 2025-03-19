Робота розрахунку українських безпілотників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n204910-robotu-rozrahunku-bpla-leleka-na-vovchanskomu-napryamku-pokazala-dpsu-video.html

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Держприкордонслужба опублікувала відео, котре показує роботу операторів українських розвідувальних безпілотників «Лелека».

На Вовчанському напрямку оператори БПЛА «Лелека» бригади «Форпост» працюють безперервно, виявляючи ворожі позиції та коригуючи удари. Безпілотник бачить усе: БТР, танки, укріплення й навіть підготовку до штурму, — наголошують у відомстві.

Прикордонники розповіли, що екіпаж безпілотника складається з чотирьох осіб:

один працює з камерою БПЛА з ноутбука;

інший керує польотом безпілотника у небі;

ще двоє здійснюють запуск «Лелеки» у повітря.

«Лелека» — український безпілотник, призначений для ведення аеророзвідки. Прийнятий на озброєння ЗСУ у травні 2021 року.