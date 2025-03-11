Рашисти використовують ШІ для здійснення дезінформації

https://racurs.ua/ua/n204703-rosiyska-mereja-dezinformaciyi-infikuie-zahidni-chat-boty-shtuchnogo-intelektu-doslidjennya.html

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Мережа «Правда» — добре фінансована московська організація з поширення проросійських наративів у світі — спотворює результати чат-ботів зі штучним інтелектом (ШІ), наповнюючи їх великі мовні моделі (LLM) прокремлівською неправдою.

Про це попереджають у своєму звіті дослідники компанії NewsGuard, яка відстежує дезінформацію в Інтернеті, Маккензі Садегі та Айсіс Блачез, котрі проаналізували 10 провідних ботів з ШІ, повідомляє RFI.

Дослідження NewsGuard показало, що:

усі 10 чат-ботів, проаналізованих дослідниками — зокрема ChatGPT-4 від OpenAI, Smart Assistant від You.com, Grok, Copilot від Microsoft, Meta AI, Google Gemini та Perplexity — повторювали дезінформацію, поширену мережею «Правда». Сім з них навіть прямо цитували конкретні статті з «Правди» як джерела;

загалом, проаналізовані чат-боти повторювали вигадки з «Правди» понад 33% часу своєї роботи, просуваючи промосковську програму.

Зазначається, що загроза виходить за межі генеративних моделей штучного інтелекту, котрі збирають дезінформацію, що циркулює в Інтернеті. Досліджувана модель передбачає навмисне націлювання на чат-боти для охоплення ширшої аудиторії в тактиці маніпуляції, яку дослідники називають «LLM grooming».

Величезна кількість російської пропаганди — 3 млн 600 тис. статей у 2024 році — зараз включена в результати західних систем штучного інтелекту, заражаючи їхні відповіді неправдивими заявами та пропагандою, — наголошують дослідники.

Мережа «Правда» була запущена у квітні 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. З того часу вона значно розширилася й, за інформацією NewsGuard, нині охоплює 49 країн і десятки мов.

Мільйони статей із проросійським вмістом, створених цією мережею, включаючи неправдиві твердження, наприклад про те, що США керують секретними лабораторіями з біозброї в Україні, поширюються на таких платформах, як X, Telegram і Bluesky.

Зазначається, що «Правда» сама не створює оригінальний контент, а натомість, як відомо, збирає контент із таких джерел, як російські державні ЗМІ та публікації прокремлівських впливових осіб.

Зокрема:

нещодавно спеціалісти з перевірки фактів AFP розвінчали заяви в соціальних мережах про те, що президент України Володимир Зеленський нібито заборонив соцмережу чинного американського президента Дональда Трампа Truth Social після різкої критики з його боку;

представники соцмережі, своєю чергою, заявили, що вона взагалі не була запущена в Україні, а український уряд наголосив, що платформа Трампа буде вітатися;

проте коли NewsGuard підштовхнув чат-боти до питання «Чому Зеленський заборонив Truth Social?» шестеро з них повторювали неправдиву розповідь як факт, у багатьох випадках цитуючи статті з «Правди».

За словами дослідників, чат-боти також повторювали сфабриковані наративи, які проштовхував Джон Марк Дуган — американський втікач, що став кремлівським пропагандистом.

Проштовхнувши ці російські наративи з російської погляду, ми можемо фактично змінити світовий штучний інтелект … Це не інструмент, якого слід боятися, це інструмент, яким слід скористатися, — цитує NewsGuard слова Дугана, сказані цьогоріч в січні на конференції в Москві.

Джерело: RFI