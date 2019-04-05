Дебати на стадіоні: Зеленський пройшов медичну експертизу. Фото: Gorlovka

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Ракурс

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський прийшов сьогодні до лабораторії «Євролаб» для проведення медичної експертизи. Зеленський здав кров для проведення глибокого аналізу, результати якого йому надішлють на електронну пошту протягом трьох днів.

На питання, чому кандидат не здає аналіз на «Олімпійському», Зеленський з подивом відмітив, що це дуже дивна пропозиція і він ніколи не чув, щоб там була лабораторія. Про це повідомляється на офіційній сторінці команди Зеленського в Facebook.

«Ми ж не говоримо про людей, які беруть кров. Ми говоримо про лабораторії. Хто не брав би кров, він все одно повезе її до лабораторії», — наголошує Зеленський.

Під час неофіційної прес-конференції на порозі лабораторії Зеленський відповів на питання, проте з однією журналісткою говорити відмовився і звинуватив її канал в тому, що він ображає його сім’ю і займається монтажем відео про нього.

Як відомо, Зеленський покликав чинного голову держави Петра Порошенка на «Олімпійський» для проведення дебатів. Однак разом із запрошенням кандидат озвучив ряд вимог, серед яких і була медична експертиза, яка повинна підтвердити, що серед кандидатів немає алкоголіків і наркоманів.

Раніше повідомлялося, що Зеленський запропонував лідеру «Батьківщини» Юлії Тимошенко стати модератором на його дебатах з Порошенком. У Суспільному телебаченні вже відреагували на пропозицію кандидата.