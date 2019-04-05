Порошенко сдаст анализы на «Олимпийском». Фото: Фокус

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Петр Порошенко будет сдавать анализы на НСК «Олимпийский» в Киеве. Действующий президент в медицинском пункте сдаст кровь для анализов на употребление алкоголя и наркотиков.

Порошенко должен был прибыть на «Олимпийский» в 9.00.

Напомним, 5 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пришел в лабораторию «Евролаб» для проведения медицинской экспертизы. Зеленский сдал кровь для проведения глубокого анализа, результаты которого ему пришлют на электронную почту в течение трех дней.