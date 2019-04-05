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Ракурс
Порошенко здасть аналізи на «Олімпійському». Фото: Фокус

Вибори президента: Порошенко приїхав здавати аналізи на «Олімпійський» (ТРАНСЛЯЦІЯ)

5 кві 2019, 09:24
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Петро Порошенко здаватиме аналізи на НСК «Олімпійський» у Києві. Чинний президент у медичному пункті здасть кров для аналізів на вживання алкоголю та наркотиків.

Порошенко повинен був прибути на «Олімпійський» о 9.00.

Нагадаємо, 5 квітня кандидат в президенти України Володимир Зеленський прийшов до лабораторії «Євролаб» для проведення медичної експертизи. Зеленський здав кров для проведення глибокого аналізу, результати якого йому надішлють на електронну пошту протягом трьох днів.

Джерело: Ракурс


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