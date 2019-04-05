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Порошенко здасть аналізи на «Олімпійському». Фото: Фокус
Вибори президента: Порошенко приїхав здавати аналізи на «Олімпійський» (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n120359-vybory-prezydenta-poroshenko-pryyihav-zdavaty-analizy-na-olimpiyskyy-translyaciya.htmlРакурс
Петро Порошенко здаватиме аналізи на НСК «Олімпійський» у Києві. Чинний президент у медичному пункті здасть кров для аналізів на вживання алкоголю та наркотиків.
Порошенко повинен був прибути на «Олімпійський» о 9.00.
Нагадаємо, 5 квітня кандидат в президенти України Володимир Зеленський прийшов до лабораторії «Євролаб» для проведення медичної експертизи. Зеленський здав кров для проведення глибокого аналізу, результати якого йому надішлють на електронну пошту протягом трьох днів.
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