Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне – WikiLeaks. Фото: Газета

https://racurs.ua/n120362-assanja-vydvoryat-iz-posolstva-ekvadora-v-londone-wikileaks.html

Ракурс

Джулиана Ассанджа могут выдворить из посольства Эквадора в Лондоне. Организация WikiLeaks, которую основал Ассандж, полагает, что его арестуют, как только он покинет территорию дипломатической миссии.

Ожидается, что Ассанджа заставят покинуть посольство в ближайшие несколько дней, а предлогом станет скандал с офшорными документами. Об этом сообщает WikiLeaks на своей странице в Twitter, ссылаясь на высокопоставленный источник в Эквадоре.

Основатель WikiLeaks находится на территории дипмиссии с 2012 года. Шведская прокуратура требует его экстрадиции в связи с подозрением в изнасиловании двух женщин в 2010 году, а в США его ждут, чтобы привлечь к ответственности за обнародование секретных военных и дипломатических документов на портале.

Впервые о том, что Ассандж должен перестать скрываться в посольстве Эквадора, заговорили в октябре прошлого года.

В ноябре стало известно, что Минюст США готовит обвинения Ассанджу. Затем, 6 декабря, глава Эквадора Ленин Морено уверил Ассанджа, что его не экстрадируют после ухода из посольства, однако мужчина не согласился покидать территорию дипмиссии.

Ранее сообщалось, что Эквадор назначил Ассанжа дипломатом, чтобы переправить того в Россию, но попытка провалилась.