Туск предложил длительную отсрочку «Брексит». Фото: LIGA.net

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Отсрочку Brexit на 12 месяцев предложит Великобритании президент Европейского Совета Дональд Туск.

Глава Евросовета уверен, что его план позволит Великобритании выйти из ЕС раньше, если парламент ратифицирует соглашение. Однако эту идею должны согласовать лидеры Евросоюза на саммите на следующей неделе. Об этом утверждают высокопоставленные источники в Европейском Союзе, 5 апреля сообщает BBC.

Ранее глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что попросит ЕС о продлении срока действия выхода Великобритании из объединения для того, чтобы предотвратить хаотичный и экономически неблагополучный «Брексит» 12 апреля. В Лондоне хотят, чтобы выход страны из Евросоюза отложили до 22 мая, чтобы избежать участия страны в выборах в Европарламент, которые пройдут 23−26 мая.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поставил жесткий ультиматум Лондону: парламент должен до 12 апреля ратифицировать соглашение, до тех пор стране не дадут никакой отсрочки Brexit.

Как известно, Великобритания должна до 12 апреля предложить план Евросоюзу по Brexit, который должен принять Брюссель. В противном случае страна выйдет из ЕС без соглашения.

Напомним, законопроект за перенос Brexit поддержали депутаты нижней палаты парламента Великобритании. Проект закона одобрили с перевесом в один голос. Документ должен согласовать Палата лордов и утвердить королева Великобритании Елизавета II.