Туск запропонував тривалу відстрочку «Брекзиту». Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n120361-tusk-zaproponuie-londonu-gnuchku-vidstrochku-brexit-na-12-misyaciv-zmi.html

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Перенесення дати Brexit на 12 місяців запропонує Великій Британії президент Європейської Ради Дональд Туск.

Глава Євроради впевнений, що його план дозволить Великій Британії вийти з ЄС раніше, якщо парламент ратифікує угоду. Однак цю ідею повинні узгодити лідери Євросоюзу на саміті наступного тижня. Про це стверджують високопоставлені джерела в Європейському Союзі, 5 квітня повідомляє BBC.

Раніше глава британського уряду Тереза Мей заявила, що попросить ЄС про продовження терміну дії виходу Великої Британії з об'єднання для того, щоб запобігти хаотичному та економічно неблагополучному «Брекзиту» 12 квітня. У Лондоні хочуть, щоб вихід країни з Євросоюзу відклали до 22 травня, щоб уникнути участі країни у виборах до Європарламенту, які пройдуть 23−26 травня.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер поставив жорсткий ультиматум Лондону: парламент повинен до 12 квітня ратифікувати угоду, доти країні не дадуть жодного відтермінування щодо Brexit.

Як відомо, Велика Британія повинна до 12 квітня запропонувати план Євросоюзу щодо Brexit, який повинен бути прийнятий Брюсселем. В іншому випадку країна вийде з ЄС без угоди.

Нагадаємо, законопроект за перенесення Brexit підтримали депутати нижньої палати парламенту Великої Британії. Проект закону схвалили з перевагою в один голос. Документ повинна погодити Палата лордів та затвердити королева Великої Британії Єлизавета II.