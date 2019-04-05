Чому страуси перестали літати, з'ясували біологи. Фото: Novoye-Vremya

https://racurs.ua/ua/n120360-chomu-strausy-perestaly-litaty-z-yasuvaly-biology.html

Ракурс

Втрату здатності польоту досліджували гарвардські біологи, які і відповіли на питання, чому страуси не літають. Виявилося, що саме виникнення нелітаючих птахів стало можливим через тривалу мутацію в ДНК.

Налаштування генів, які контролюють ріст кінцівок і кісток зайняло досить тривалий період. Кілька видів вимерлих і сучасних класів безкілевих (ті, що бігають) об'єднують птахів, які не можуть літати через відсутність кісткового кіля. Саме він відповідає за кріплення м’язів крил у літаючих видів. Про це повідомляється в публікації журналу Science, передає «naked-science».

До сучасних безкілевих відносять ківі, страусів та ему. Згідно з генетичним аналізом, протягом еволюції цих птахів в їх ДНК відбувалися мутації і регуляція генів, яка і позбавила їх можливості літати.

Мутація змінює властивості кодованих білків і може повністю порушити їх виробництво. З огляду на те, що білок може виконувати різні функції в залежності від типів тканин і клітин, будь-які зміни в ньому або його втрата можу бути вкрай небезпечні для організму. Регуляція генів, в свою чергу, діє більш тонко і не несе глобальної загрози для життя.

Наразі, біологи завершили розшифровку генома 11 птахів, серед яких вісім безкілевих. Для свого дослідження вони також використовували вже наявні дані про 25 літаючих і декількох нелітаючих видів. Порівняльний аналіз дозволив виявити, що в ДНК у нелітаючих птахів набагато швидше накопичуються зміни регуляторних ділянок. Вчені вважають, що ці зміни відповідальні за те, що деякі види птахів перестали літати.

Біологи також помітили якусь закономірність в розташуванні регуляторних фрагментів. Найчастіше вони розташовані біля генів, які відповідають за управління розвитком кінцівок і кісток. Це пояснює той факт, що у нелітаючих птахів відсутні безліч кісток, необхідних для польоту.

Під час експерименту вчені прикріпили одну з регуляторних ділянок літаючої птиці до гену курчат. Це призвело до його включенню і розвитку крил. Коли вчені прикріпили таку ж ділянку, взяту у нелітаючої птиці, ген ніяк не зреагувала.

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