Почему страусы перестали летать, выяснили биологи. Фото: Novoye-Vremya

https://racurs.ua/n120360-pochemu-strausy-perestali-letat-vyyasnili-biologi.html

Ракурс

Утрату способности полета исследовали гарвардские биологи, которые и ответили на вопрос, почему страусы не летают. Оказалось, что само возникновение нелетающих птиц стало возможным из-за длительной мутации в ДНК.

Настройка генов, которые контролируют рост конечностей и костей заняла достаточно длительный период. Несколько видов вымерших и современных отрядов бескилевых (бегающих) объединяют птиц, которые не могут летать из-за отсутствия костного киля. Именно он отвечает за крепление мускулов крыльев у летающих видов. Об этом сообщается в публикации журнала Science, передает «naked-science».

К современным бескилевым относят киви, страусов и эму. Согласно генетическому анализу, на протяжении эволюции этих птиц в их ДНК происходили мутации и регуляция генов, которая и лишила их возможности летать.

Мутация изменяет свойства кодируемых белков и может полностью нарушить их производство. Учитывая, что белок может выполнять разные функции в зависимости от типов тканей и клеток, какие-либо изменения в нем или его потеря могу быть крайне опасны для организма. Регуляция генов, в свою очередь, действует более тонко и не несет глобальной угрозы для жизни.

На данный момент, биологи завершили расшифровку генома 11 птиц, среди которых восемь бескилевых. Для своего исследования они также использовали уже имеющиеся данные о 25 летающих и нескольких нелетающих видов. Сравнительный анализ позволил обнаружить, что в ДНК у нелетающих птиц гораздо быстрее накапливаются изменения регуляторных участков. Ученые полагают, что эти изменения ответственны за то, что некоторые виды птиц перестали летать.

Биологи также заметили некую закономерность в расположении регуляторных фрагментов. Чаще всего они расположены возле генов, которые отвечают за управление развития конечностей и костей. Это объясняет тот факт, что у нелетающих птиц отсутствует множество костей, необходимых для полета.

В ходе эксперимента ученые прикрепили один из регуляторных участков летающей птицы к гену цыплят. Это привело к его включению и развитию крыльев. Когда ученые прикрепили такой же участок, взятый у нелетающей птицы, ген никак не среагировал.

Как ранее сообщал «Ракурс», на наших глазах происходит формирование двух видов ворон.