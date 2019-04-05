Ассанжа виженуть з посольства Еквадору в Лондоні – WikiLeaks. Фото: Газета

https://racurs.ua/ua/n120362-assanja-vyjenut-z-posolstva-ekvadoru-v-londoni-wikileaks.html

Ракурс

Джуліана Ассанджа можуть видворити з посольства Еквадору в Лондоні. Організація WikiLeaks, яку заснував Ассандж, вважає, що його заарештують, як тільки він залишить територію дипломатичної місії.

Очікується, що Ассанджа змусять покинути посольство в найближчі кілька днів, а приводом стане скандал з офшорними документами. Про це повідомляє WikiLeaks на своїй сторінці в Twitter, посилаючись на високопоставлене джерело в Еквадорі.

Засновник WikiLeaks перебуває на території дипмісії з 2012 року. Шведська прокуратура вимагає його екстрадиції у зв’язку з підозрою в зґвалтуванні двох жінок в 2010 році, а в США його чекають, щоб притягнути до відповідальності за оприлюднення секретних військових і дипломатичних документів на порталі.

Вперше про те, що Ассандж повинен перестати ховатися в посольстві Еквадору, заговорили в жовтні минулого року.

У листопаді стало відомо, що Мін’юст США готує звинувачення Ассанджу. Потім, 6 грудня, глава Еквадору Ленін Морено запевнив Ассанджа, що його не екстрадують після виходу з посольства, проте чоловік не погодився залишати територію дипмісії.

Раніше повідомлялося, що Еквадор призначив Ассанжа дипломатом, щоб переправити його до Росії, але спроба провалилася.