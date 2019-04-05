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Ракурс
Порошенко хоче узаконити медобстеження кандидатів. Фото: YouTube

Порошенко запропонував зробити обов’язковим медобстеження кандидатів у президенти (ВІДЕО)

5 кві 2019, 10:41
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Медичне обстеження кандидатів у президенти повинно бути обов’язковим.

Про це 5 квітня заявив президент Петро Порошенко після того, як здав аналізи на НСК «Олімпійський» у Києві. Відео брифінгу транслювалося на сторінці глави держави у Facebook.

За словами Порошенка, він відразу підтримав пропозицію кандидата Володимира Зеленського щодо медичного обстеження.

«Я би зробив цю процедуру законодавчо обов’язковою, оскільки питання відсутності алкогольної чи наркотичної залежності кандидата та майбутнього президента — це питання національної безпеки», — зазначив Порошенко.

Він також знову наголосив на важливості дебатів, заявивши, що це «абсолютно необхідно, це не шоу і не вистава».

Нагадаємо, 5 квітня кандидати у президенти України Володимир Зеленський та Петро Порошенко здали кров для аналізів на вживання алкоголю та наркотиків. Переможець першого туру для проведення медичної експертизи обрав лабораторію «Євролаб», а чинний президент Петро Порошенко здав аналізи у медичній лабораторії на НСК «Олімпійський».

Джерело: Ракурс


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