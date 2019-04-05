Ілон Маск, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n120364-nevdalyy-den-ilon-mask-vtratyv-ponad-milyard-dolariv-za-dvi-hvylyny-na-birjovyh-torgah-bloomberg.html

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Відомий американський підприємець Ілон Маск втратив 1,1 млрд дол. за перші дві хвилини торгів акцій його компанії Tesla Inc на нью-йоркській біржі.

В результаті акції компанії впали на 11%, повідомляє видання Bloomberg.

Статки Маска також скоротилися — до 22,3 млрд дол., оскільки близько 10 млрд дол. з них становлять акції Tesla.

Причиною такого різкого падіння акцій стала квартальна звітність компанії, котра показала значне скорочення продаж електромобілів — у першому кварталі 2019 року Tesla продала їх лише 63 тис., в той час як у четвертому кварталі 2018 року цей показник становив майже 91 тис. Проте, якщо порівнювати з першим кварталом минулого року, продажі автомобілів Tesla зросли у понад два рази. Більшість продажів автомобілів за січень-березень 2019 року припала на Tesla Model 3 — 50,9 тис. авто.

Нагадаємо, недавно експертам із кібербезпеки компанії Keen Security Lab вдалося зламати автопілот автомобіля Tesla і направити транспортний засіб на зустрічну смугу руху. Вони встановили, що автопілот може некоректно розпізнавати смуги руху. Додавши невелику модифікацію до дорожньої розмітки, експерти змогли ввести автомобіль в оману.