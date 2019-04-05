Великодній подарунок: Ryanair розпродає квитки на рейси із Києва і Львова. Фото: The Local

https://racurs.ua/ua/n120391-velykodniy-podarunok-ryanair-rozprodaie-kvytky-na-reysy-iz-kyieva-i-lvova-spysok.html

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Ірландський лоукост Ryanair почав розпродаж авіаквитків на рейси із Києва і Львова на честь Великодня. Акційні квитки охопили понад 20 напрямків по всьому світу, а їх вартість стартує від 9,9 євро.

Пасхальний розпродаж триватиме до 11 квітня включно і квитки вже можна замовляти на сайті. За зниженою ціною можна літати з 12 по 30 квітня. Кількість квитків обмежена. Про це повідомляє lowcost.

Найдешевше летіти з Києва до польського міста Бидгощ за 9,9 євро в одну сторону, а політ в Барселону обійдеться в 78,5 євро. Найдешевший квиток зі Львова коштує 12,9 євро. За ці гроші можна відправитися до Кракова, Дюссельдорфа і Варшави.

Квитків з Одеси і Харкова немає. Бюджетна компанія почне реалізовувати перельоти з цих міст лише в червні.

Згідно з базовим тарифом, ви можете безкоштовно провозити ручну поклажу малого розміру (40 см х 20 см х 25 см). Щоб взяти з собою більше речей доведеться доплатити.

Зазначимо, що у жовтні цього року лоукост вже виконуватиме 38 регулярних рейсів з України. З них 25 з Києва, п’ять зі Львова, п’ять із Одеси і три із Харкова.

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет розслідує подорожчання провезення ручної поклажі в літаках компаній Ryanair, МАУ і Wizz Air.