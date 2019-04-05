Пасхальный подарок: Ryanair распродает билеты на рейсы из Киева и Львова. Фото: The Local

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Ирландский лоукост Ryanair начал распродажу авиабилетов на рейсы из Киева и Львова в честь Пасхи. Акционные билеты охватили более 20 направлений по всему миру, а их стоимость стартует от 9,9 евро.

Пасхальная распродажа продлится до 11 апреля включительно и билеты уже можно заказывать на сайте. По сниженной цене можно летать с 12 по 30 апреля. Количество билетов ограничено. Об этом сообщает lowcost.

Дешевле всего слетать из Киева в польский город Быдгощ за 9,9 евро в одну сторону, а полет в Барселону обойдется в 78,5 евро. Самый дешевый билет со Львова стоит 12,9 евро. За эти деньги можно отправиться в Краков, Дюссельдорф и Варшаву.

Билетов из Одессы и Харькова нет. Бюджетная компания начнет реализовывать перелеты из этих городов только в июне.

Согласно базовому тарифу, вы можете бесплатно провозить ручную кладь малого размера (40 см х 20 см х 25 см). Чтобы взять с собой больше вещей придется доплатить.

Отметим, что к октябрю этого года лоукост будет выполнять 38 регулярных рейсов из Украины. Из них 25 из Киева, пять изо Львова, пять из Одессы и три из Харькова.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет расследует подорожание провоза ручной клади в самолетах компаний Ryanair, МАУ и Wizz Air.