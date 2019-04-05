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Медиахолдинг Курченко снова попытаются передать Агентству по розыску коррупционных активов. Фото:

Медиахолдинг Курченко снова попытаются передать Агентству по розыску коррупционных активов (ИНФОГРАФИКА)

5 апр 2019, 16:52
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Дело Сергея Курченко, который подозревается в совершении коррупционных преступлений, начали активно расследовать в Генеральной прокуратуре.

Беглого бизнесмена подозревают в фиктивном предпринимательстве, а также в завладении путем злоупотребления средствами ряда банковских учреждений, сообщила на своей странице в Facebook Лариса Сарган, пресс-секретарь Генерального прокурора Юрия Луценко.

Так, вчера было проведено совещание с группой следователей и прокуроров, которые работают над уголовным производством в отношении Курченко (его правоохранители назвали КурченкоГейт). В рамках совещания было решено усилить группу прокуроров, работающих над этим делом, а также обратиться в суд по поводу передачи Украинского медиахолдинга UMH Group в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Также прокуроры решили отправить следователей по делу за границу с целью выявления и ареста активов фигурантов дела в других странах. По словам Луценко, работа прокуроров в этом деле была активизирована. Генпрокурор пообещал обеспечить защиту следователей по делу от политического и информационного давления.

UMH Group попытаются снова передать в управление АРМА. Фото: facebook.com/LarysaSargan

Источник: Ракурс


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