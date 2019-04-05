https://racurs.ua/ua/n120390-mediaholdyng-kurchenka-znovu-sprobuut-peredaty-agentstvu-z-rozshuku-korupciynyh-aktyviv.html

Ракурс

Справу Сергія Курченка, який підозрюється у вчинені корупційних злочинів, почали активно розслідувати у Генеральній прокуратурі.

Бізнесмена-втікача підозрюють у фіктивному підприємництві, а також у заволодінні шляхом зловживання коштами низки банківських установ, повідомила на своїй сторінці у Facebook Лариса Сарган, прес-секретар Генерального прокурора Юрія Луценка.

Так, вчора було проведено нараду з групою слідчих та прокурорів, які працюють над кримінальним провадженням стосовно Курченка (його правоохоронці назвали КурченкоГейт). В рамках наради було вирішено посилити групу прокурорів, які працюють над цією справою, а також звернутись до суду з приводу передачі Українського медіахолдинга UMH Group в управління Національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Також прокурори вирішили відрядити слідчих по справі за кордон з метою виявлення та арешту активів фігурантів справи у інших країнах. За словами Луценка, роботу прокурорів у цій справі було активізовано. Генпрокурор пообіцяв забезпечити захист слідчих у справі від політичного та інформаційного тиску.