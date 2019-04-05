У селянина кинули гранату. Фото: РІА Новости

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Ракурс

Вибух гранати стався у селищі Мала Рогань у Харківській області. Невідомий жбурнув боєприпас у селянина, той дивом вижив.

Інцидент стався 4 квітня. До поліція звернувся 34-річний місцевий мешканець та повідомив, що 3 квітня близько 21.00 під час сварки невідомий кинув у його бік гранату. Чоловік встиг забігти за будинок, коли боєприпас вибухнув. Про це 5 квітня повідомила прес-служба поліції області.

Правоохоронці вилучили фрагменти гранати й направили їх на експертне дослідження. Інформацію про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику, особу якого намагаються встановити поліцейські для затримання, загрожує покарання у виді довічного ув’язнення або від 10 до 15 років тюрми.

Нагадаємо, 26 березня в Запорізькій області чоловік кинув гранату у співробітників поліції, які прибули за викликом. Внаслідок вибуху травмувалися двоє правоохоронців та сам зловмисник.