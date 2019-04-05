У селянина бросили гранату. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n120389-na-harkovschine-neizvestnyy-brosil-granatu-v-jitelya-sela-foto.html

Ракурс

Взрыв гранаты произошел в поселке Малая Рогань в Харьковской области. Неизвестный бросил боеприпас в селянина, тот чудом выжил.

Инцидент произошел 4 апреля. В полицию обратился 34-летний местный житель и сообщил, что 3 апреля около 21.00 во время ссоры неизвестный бросил в его сторону гранату. Мужчина успел забежать за дом, когда боеприпас взорвался. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба полиции области.

Правоохранители изъяли фрагменты гранаты и направили их на экспертное исследование. Информацию о происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику, личность которого пытаются установить полицейские для задержания, грозит наказание в виде пожизненного заключения или от 10 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 26 марта в Запорожской области мужчина бросил гранату в сотрудников полиции, прибывших по вызову. В результате взрыва травмы получили два правоохранителя и сам злоумышленник.