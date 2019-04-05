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Ракурс
У селянина бросили гранату. Фото: РИА Новости

На Харьковщине неизвестный бросил гранату в селянина (ФОТО)

5 апр 2019, 16:40
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Взрыв гранаты произошел в поселке Малая Рогань в Харьковской области. Неизвестный бросил боеприпас в селянина, тот чудом выжил.

Инцидент произошел 4 апреля. В полицию обратился 34-летний местный житель и сообщил, что 3 апреля около 21.00 во время ссоры неизвестный бросил в его сторону гранату. Мужчина успел забежать за дом, когда боеприпас взорвался. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба полиции области.

Правоохранители изъяли фрагменты гранаты и направили их на экспертное исследование. Информацию о происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику, личность которого пытаются установить полицейские для задержания, грозит наказание в виде пожизненного заключения или от 10 до 15 лет тюрьмы.

Взрыв гранаты в Харьковской области. Фото: Нацполиция

Взрыв гранаты в Харьковской области

Напомним, 26 марта в Запорожской области мужчина бросил гранату в сотрудников полиции, прибывших по вызову. В результате взрыва травмы получили два правоохранителя и сам злоумышленник.

Источник: Ракурс


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