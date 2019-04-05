На Закарпатье мужчину насмерть засыпало мусором. Фото: tagweb

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Ракурс

На Закарпатье на территории свалки погиб человек. Он и его товарищи копали яму в поисках металлолома, когда их внезапно засыпало мусором. Трагический инцидент произошел вчера около 17.00 на улице Шпитальной.

По предварительной информации, когда жители Самбора смогли самостоятельно выбраться, они начали раскапывать своего товарища. Из-под завала его достали без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции во Львовской области.

Правоохранители передали тело 45-летнего мужчины на судмедэкспертизу.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай»)

На данный момент правоохранители проводят досудебное расследование и пытаются установить обстоятельства трагической гибели человека.

Ранее сообщалось, что в Африке на днях погиб мужчина, когда пытался перепить друга. По словам бармена заведения, он слышал, как рабочие договорились пить до тех пор, пока один из них не упадет.