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В Африке умер каменщик, пытаясь перепить друга. Фото: Foreign Affairs

В Африке умер каменщик, пытаясь перепить друга

2 апр 2019, 09:11
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В Африке умер каменщик, который затеял с другом игру, кто кого перепьет. Инцидент произошел в ганийском городе Секонди-Такоради.

Двое друзей утром пришли в местный бар и купили бутылку местного 50°-напитка акпетеши, который напоминает джин, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на The Pulse.

По словам бармена заведения, он слышал, как рабочие условились пить до тех пор, пока один из них не упадет. После того, как мужчины распили первую бутылку, они купили вторую. Во время алкогольного соревнования один из участников покрылся потом и потерял сознание.

Руководство заведения вызвало медиков, которые госпитализировали обоих участников импровизированного конкурса. Один из участников погиб от количества выпитого алкоголя. Им оказался 25-летний мусульманин Хамза Обенг, который работал каменщиком. Узнав о гибели, его родственники отказываются хоронить его по мусульманскому обычаю, считая, что он опозорил семью. Второго участника алкоквеста медикам удалось откачать.


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