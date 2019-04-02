В Африці помер муляр, намагаючись перепити друга. Фото: Foreign Affairs

https://racurs.ua/ua/n120220-v-afryci-pomer-mulyar-namagauchys-perepyty-druga.html

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В Африці помер муляр, який затіяв з другомгру, хто кого перепьет. Інцидент стався в ганійським місті Секонді-Такораді.

Двоє друзів вранці прийшли до місцевого бару і купили пляшку місцевого 50°-напою акпетеші, який нагадує джин, повідомляє Lenta.ru, посилаючись на The Pulse.

За словами бармена закладу, він чув, як робітники домовилися пити до тих пір, поки один з них не впаде. Після того, як чоловіки розпили першу пляшку, вони купили другу. Під час алкогольного змагання один з учасників покрився потом і знепритомнів.

Керівництво закладу викликало медиків, які госпіталізували обох учасників імпровізованого конкурсу. Один з учасників загинув від кількості випитого алкоголю. Ним виявився 25-річний мусульманин Хамза Обенг, який працював муляром. Дізнавшись про загибель, його родичі відмовляються ховати його за мусульманським звичаєм, вважаючи, що він зганьбив сім’ю. Другого учасника алкоквеста медикам вдалося відкачати.