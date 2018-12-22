Ліки проти похмілля: чому їх досі не існує

Чи існують ліки проти похмілля. Фото з відкритих джерел

https://racurs.ua/ua/2203-liky-proty-pohmillya-chomu-yih-dosi-ne-isnuie.html

Racurs.ua

Вчені досі не можуть дійти єдиної думки про те, що таке похмілля. Чи варто дивуватися, що універсального засобу проти похмілля не існує?

Канадський журналіст і викладач Шонессі Бішоп-Столл (Shaughnessy Bishop-Stall), який протягом 10 років їздив світом у пошуках ідеальних ліків проти похмілля, вважає, що найбільш вдале визначення для похмілля — це відповідь імунної системи на надмірне вживання алкоголю. В інтерв'ю виданню The Verge він розповів, що за роки досліджень стикався з сотнями компаній, які намагалися розробити ліки проти похмілля, однак жодній це досі не вдалося.

Кожному своє похмілля

Одна з причин, за словами журналіста, полягає в тому, що похмілля — виключно індивідуальна реакція організму. Самопочуття на ранок буде у кожного різним, навіть якщо напої напередодні люди пили однакові. Точно так само, як і п'яніє кожна людина по-своєму.

«Алкоголь — це загадкова молекула, і ми досі не розуміємо, як саме вона впливає на організм, — каже Бішоп-Столл. — Це той стан, який ми переживаємо по-різному, суб'єктивно. Почасти саме це робить дослідження і пошук ліків проти похмілля такими важкими».

Для декого головними критеріями похмілля будуть головний біль, нудота, біль у м'язах, а для когось — втома, виснаження.

Чи допомагає хоч щось?

За час досліджень Бішоп-Столл перепробував безліч різних засобів проти похмілля — від древніх до сучасних. Деякі з них спочатку здавалися абсурдними, проте згодом вчений виявив у них певний сенс.

«Одна з найпоширеніших порад, що зустрічається ще з часів Римської імперії й навіть раніше, — це з'їсти яйця птиці наступного ранку, чи то мариновані чи яйця в маслі. Але ж у багатьох культурах впродовж тисячоліть і до наших днів яйця і так були й залишаються популярним сніданком», — зазначає Бішоп-Столл.

«Потім я дізнався, що в яйцях міститься досить висока доза амінокислоти під назвою цистеїн, яка є максимально близькою до того самого магічного засобу проти похмілля, який мені вдалося знайти, — каже Бішоп-Столл. — Те ж саме з вареною капустою, про яку складали поеми. Я не впевнений, чи була це метафора, але виявляється, що капуста, потрапляючи в організм, виводить токсини».

Пробував він і більш екзотичні «ліки» — наприклад, стиснути частинку лимона під пахвою або, як радили середньовічні англійці, покласти у шкарпетку гілку болиголова і ходити так весь день. «Ось тут я не впевнений, наскільки в цих порадах є медична складова, або ж тільки магія», — зізнається Бішоп-Столл.

Спроби вчених

За словами журналіста, він не бачить значних зусиль щодо створення ліків проти похмілля. Є, наприклад, група з 10 учених з усього світу, які збираються раз на рік, щоби поділитися один з одним своїми академічними відкриттями. Вони дивляться вглиб і намагаються знайти справжню причину похмілля. Інша ж група більш підприємливих хлопців дивиться на проблему зверху вниз.

Ці дві групи ніяк не перетинаються. Якщо перші не зацікавлені у створенні ліків, їх цікавить лише науковий бік питання, то другі пропонують лікування у клініці шляхом введення вітамінів, мінералів і електроліту, однак цього замало. Ця індустрія просто-таки ще недостатньо розвинена, попри численні спроби.

Ще одна проблема в тому, що люди скептично ставляться до створення таких ліків. «Чомусь багато хто знає, що ми можемо відправляти людей у космос, але думають, що створити універсальний засіб проти похмілля не вдасться ніколи. Мене дивує такий опір з урахуванням того, як багато чого вже вдалося досягти світовим вченим, — обурюється Бішоп-Столл. — Можливо, на те є причини з погляду розвитку людства: нам не можна винаходити такі ліки, інакше люди напиватимуться безконтрольно».

Джерело: https://www.theverge.com/2018/12/21/18151623/hang-over-cure-alcohol-science-health-shaughnessy-bishop-stall

Переклад з англійської: Людмила КРИЛОВА