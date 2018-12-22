Лекарство от похмелья: почему его до сих пор не существует

Существует ли лекарство от похмелья. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/2203-lekarstvo-ot-pohmelya-pochemu-ego-do-sih-por-ne-suschestvuet.html

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Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению о том, что такое похмелье. Стоит ли удивляться, что универсального средства от похмелья не существует?

Канадский журналист и преподаватель Шонесси Бишоп-Столл (Shaughnessy Bishop-Stall), который в течение 10 лет ездил по миру в поисках идеального лекарства от похмелья, считает, что наиболее подходящее определение для похмелья — это ответ иммунной системы на чрезмерное употребление алкоголя. В интервью изданию The Verge он рассказал, что за годы исследований сталкивался с сотнями компаний, которые пытались разработать лекарство от похмелья, однако ни одной это до сих пор не удалось.

Каждому свое похмелье

Одна из причин, по словам журналиста, состоит в том, что похмелье — исключительно индивидуальная реакция организма. Самочувствие на утро будет у каждого разным, даже если напитки накануне люди пили одинаковые. Точно так же, как и пьянеет каждый человек по-своему.

«Алкоголь — это загадочная молекула, и мы до сих пор не понимаем, как именно она воздействует на организм, — говорит Бишоп-Столл. — Это то состояние, которое мы переживаем по-разному, субъективно. Отчасти именно это делает исследования и поиск лекарстваот похмелья такими трудными».

Для некоторых главными критериями похмелья будут головная боль, тошнота, боль в мышцах, а для кого-то — усталость, истощение.

Помогает ли хоть что-то?

За время исследований Бишоп-Столл перепробовал огромное количество различных средств от похмелья — от древних до современных. Некоторые из них поначалу казались абсурдными, однако впоследствии ученый обнаружил в них некоторый смысл.

«Один из самых распространенных советов, который встречается еще со времен Римской империи и даже раньше, — это съесть яйца птицы на следующее утро, будь то маринованные или яйца в масле. Но ведь во многих культурах на протяжении тысячелетий и до наших дней яйца и так были и остаются популярным завтраком», — отмечает Бишоп-Столл.

«Затем я узнал, что в яйцах содержится довольно высокая доза аминокислоты под названием цистеин, которая максимально близка к тому самому магическому средству от похмелья, которое мне удалось найти, — говорит Бишоп-Столл. — То же самое с вареной капустой, о которой слагали поэмы. Я не уверен, была ли это метафора, но оказывается, что капуста, попадая в организм, выводит токсины».

Пробовал он и более экзотические «лекарства» — например, сжать дольку лимона под мышкой или, как советовали средневековые англичане, положить в носок ветку болиголова и ходить так весь день. «Вот тут я не уверен, насколько в этих советах есть медицинская составляющая, или же только магия», — признается Бишоп-Столл.

Попытки ученых

По словам журналиста, он не видит значительных усилий по созданию лекарства от похмелья. Есть, к примеру, группа из 10 ученых со всего мира, которые собираются раз в год, чтобы поделиться друг с другом своими академическими открытиями. Они смотрят вглубь и пытаются найти истинную причину похмелья. Другая же группа более предприимчивых ребят смотрит на проблему сверху вниз.

Эти две группы никак не пересекаются. Если первые не заинтересованы в создании лекарства, их интересует только научная сторона вопроса, то вторые предлагают лечение в клинике путем введения витаминов, минералов и электролита, однако этого недостаточно. Эта индустрия просто-напросто еще недостаточно развита, несмотря на множественные попытки.

Еще одна проблема в том, что люди скептически относятся к созданию такого лекарства. «Почему-то многие знают, что мы можем отправлять людей в космос, но думают, что создать универсальное средство от похмелья не удастся никогда. Меня удивляет такое сопротивление с учетом того, как многого уже удалось достичь мировым ученым, — недоумевает Бишоп-Столл. — Возможно, на то есть причины с точки зрения развития человечества: нам нельзя изобретать такое лекарство, иначе люди будут напиваться бесконтрольно».

Перевод с английского: Людмила КРЫЛОВА

Источник: https://www.theverge.com/2018/12/21/18151623/hang-over-cure-alcohol-science-health-shaughnessy-bishop-stall