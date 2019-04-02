Хуан Гуайдо. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/ua/n120219-u-venesueli-verhovnyy-sud-vymagaie-pozbavyty-nedotorkannosti-guaydo.html

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У Венесуелі Верховний суд вимагає позбавити депутатської недоторканності тимчасового президента країни Хуана Гуайдо.

Вимогу Верховного суду країни було направлено у Законодавчі збори, вчора, 1 квітня, повідомляє сьогодні DW.

Зазначимо, що парламент Венесуели є опозиційним до президента країни Ніколасу Мадуро і підтримує Гуайдо.

Водночас Гуайдо закликав своїх прихильників вийти на чергові протести через проблеми з водопостачанням і перебоями у подачі електрики. На 6 квітня запланована акція «Операція Свобода», метою якої є повалення режиму Мадуро, якого звинувачують у фальсифікації результатів виборів.

Нагадаємо, масштабні акції протесту почалися в Венесуелі в січні 2019 року після інавгурації Мадуро. Тисячі незгодних з результатами виборів вийшли на вулиці. Сталися сутички з правоохоронцями, в рамках яких було вбито кілька десятків людей, а сотні активістів затримані. Тимчасовим президентом країни оголосив себе лідер опозиції Гуайдо, його підтримали США і низкакраїн Європи.