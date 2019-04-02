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Вихід Великої Британії з ЄС. Фото: Новости мира

Brexit: парламентарі Великої Британії не підтримали жодного варіанту виходу з ЄС

2 кві 2019, 08:15
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Депутати Палати громад парламенту Великої Британії знов не підтримали жоден з варіантів виходу країни з Європейського Союзу.

Вчора, 1 квітня, відбулось чергове голосування щодо Brexit (Брекзит), проте жоден з чотирьох альтернативних варіантів не отримав необхідної кількості голосів, повідомляє «Радіо Свобода».

В альтернативних варіантах британцям пропонували створити з ЄС спільний ринок, провести новий референдум щодо заборони Brexitбез угоди, або залишитись у митному союзі з ЄС. Ці варіанти є подібними до тих, які відкинули парламентарі минулого тижня. На вчорашньому голосуванні їх підтримало більше депутатів, ніж минулого разу, проте цих голосів все одно не вистачило, щоб прийняти один з варіантів.

Згідно з думкою експертів, вихід Великої Британії з ЄС без угоди стає все більш можливим.

Нагадаємо, минулого тижня представники Палати громад утретє відкинули запропоновану прем'єром Терезою Мей угоду з ЄС щодо Brexit. Наразі не відомо, чи буде Мей виносити на голосування угоду про вихід з ЄС учетверте.

Нагадаємо, Британія вчергове попросила про відстрочку щодо виходу країни з ЄС.


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