Brexit. Фото: Новости мира

https://racurs.ua/n120218-brexit-parlamentarii-velikobritanii-ne-podderjali-novye-varianty-vyhoda-iz-es.html

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Депутаты Палаты общин парламента Великобритании вновь не поддержали ни один из вариантов выхода страны из Европейского Союза.

Вчера, 1 апреля, состоялось очередное голосование по Brexit (Брекзит), однако ни один из четырех альтернативных вариантов не получил необходимого количества голосов, сообщает сегодня «Радио Свобода».

В альтернативных вариантах британцам предлагали создать с ЕС общий рынок, провести новый референдум о запрете Brexit без соглашения, или остаться в таможенном союзе с ЕС. Эти варианты подобны тем, которые отвергли парламентарии на прошлой неделе. На вчерашнем голосовании их поддержало больше депутатов, чем в прошлый раз, однако этих голосов все равно не хватило, чтобы принять один из вариантов.

Согласно мнению экспертов, выход Великобритании из ЕС без соглашения становится все более возможным.

На прошлой неделе представители Палаты общин в третий раз отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение с ЕС о Brexit. Пока не известно, будет ли Мэй выносить на голосование соглашение о выходе из ЕС в четвертый раз.

Напомним, Великобритания в очередной раз попросила об отсрочке относительно выхода страны из ЕС.