Космічне сміття Індії загрожує МКС

https://racurs.ua/ua/n120217-kosmichne-smittya-indiyi-zagrojuie-mks.html

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Сміття, яке утворилося в результаті знищення супутника, загрожує Міжнародної космічної станції (МКС). Глава NASA заявив, що причиною небезпеки є випробування Індії в космосі.

Після знищення Індією супутника утворилося понад 400 фрагментів космічного сміття, заявив Джеймс Бранденстайн на виступі в штаб-квартирі відомства.

«Такі випробування створюють потенційну загрозу МКС і пілотованих польотів у космос», — повідомив глава NASA.

У результаті знищення Індією супутника за допомогою протисупутникової ракети утворилося 400 фрагментів космічного сміття.

«Це тільки ті уламки, які нам вдалося відстежити. А є й інші фрагменти, які можуть становити загрозу для МКС», — сказав Бранденстайн.

Глава NASA нагадав, що в 2007 році Китай проводив подібні випробування й уламки, які утворилися після того тесту, досі на орбіті.

Індійські військові провели протисупутникові випробування 27 березня, збивши супутник, який перебував на низькій навколоземній орбіті на висоті 300 км. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що відтепер його країна стала космічною державою. Протисупутникова зброю мають США, Росія та Китай, про наявність таких систем заявляв Ізраїль.