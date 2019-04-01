США залишили Туреччину без запчастин до винищувачів F-35

https://racurs.ua/ua/n120216-ssha-zalyshyly-turechchynu-bez-zapchastyn-do-f-35-cherez-zakupivlu-rosiyskyh-raket.html

Ракурс

США припинили постачання до Туреччини устаткування і запчастин для винищувачів F-35 через те, що Анкара має намір купити російські ЗРК С-400 «Тріумф».

Про це повідомляє 1 квітня Reuters з посиланням на джерела.

Як зазначає агентство, це перші безпосередні дії Вашингтона проти свого союзника по НАТО через закупівлю систем С-400. Раніше США неодноразово закликали Туреччину відмовитися від російської зброї.

Закон CAATSA, прийнятий в США в 2017 році, дозволяє накласти санкції на країни, які купують озброєння у Росії. Під дію цього акту через купівлю С-400 вже потрапив Китай.

Інтерес до покупки С-400, незважаючи на потенційні санкції з боку США, проявили щонайменше 13 держав, зокрема, Саудівська Аравія — традиційний союзник Сполучених Штатів в регіоні Перської затоки.

У грудні 2018 року «Ракурс» повідомляв, що Державний департамент США дозволив продати Туреччині ракетні комплекси «Патріот».