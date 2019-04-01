УЄФА покарав «Динамо» частковим закриттям трибун домашнього стадіону

https://racurs.ua/ua/n120215-uiefa-pokarav-dynamo-za-diyi-fanativ-chastkovym-zakryttyam-trybun-nsk-olimpiyskyy.html

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Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА виніс вердикт щодо матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи «Динамо» (Київ) — «Олімпіакос» (1:0), який відбувся 21 лютого в столиці України.

«Динамо» відповіло за дії вболівальників, а саме за кидання предметів, використання піротехніки, вторгнення на поле. Крім того, в УЄФА були претензії щодо блокування сходів стадіону.

УЄФА вирішив частково закрити трибуни (з 41-го по 62-й сектори) у найближчому домашньому матчі киян під егідою організації. Також клуб зобов’язаний буде розмістити банер #EqualGame з логотипом УЄФА.

Нагадаємо, що «Динамо» пройшло «Олімпіакос», але у 1/8 фіналу розгромно поступилося «Челсі».