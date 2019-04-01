Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
УЄФА покарав «Динамо» частковим закриттям трибун домашнього стадіону

УЄФА покарав «Динамо» за дії фанатів частковим закриттям трибун НСК «Олімпійський»

1 кві 2019, 22:24
999

Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА виніс вердикт щодо матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи «Динамо» (Київ) — «Олімпіакос» (1:0), який відбувся 21 лютого в столиці України.

«Динамо» відповіло за дії вболівальників, а саме за кидання предметів, використання піротехніки, вторгнення на поле. Крім того, в УЄФА були претензії щодо блокування сходів стадіону.

УЄФА вирішив частково закрити трибуни (з 41-го по 62-й сектори) у найближчому домашньому матчі киян під егідою організації. Також клуб зобов’язаний буде розмістити банер #EqualGame з логотипом УЄФА.

Нагадаємо, що «Динамо» пройшло «Олімпіакос», але у 1/8 фіналу розгромно поступилося «Челсі».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Вибори президента в СІЗО: «довічники» підтримали Зеленського, Тимошенко також популярна (ДОКУМЕНТ)

У мережі оприлюднили результати голосування на спеціальних виборчих дільницях, розміщених у СІЗО. Більшість виборців підтримали кандидата в президенти Зеленського

Новини України
17:19