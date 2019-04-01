Активи групи Коломойського потрапили під новий судовий арешт

https://racurs.ua/ua/n120214-aktyvy-grupy-kolomoyskogo-potrapyly-pid-novyy-sudovyy-aresht-zmi.html

Ракурс

Печерський райсуд Києва наклав новий арешт на активи низки компаній, які прямо й опосередковано пов’язані з групою олігарха Ігоря Коломойського і його партнерами.

Суд ухвалив рішення в рамках кримінального провадження щодо можливого виведення рефінансування, яке залучив «ПриватБанк» в НБУ до націоналізації у 2016 році.

Це рішення суд ухвалив 22 березня за клопотанням Генпрокуратури, повідомляє 1 квітня Finbalance.

Активи Національний банк отримав в іпотеку (заставу) як забезпечення боргів «ПриватБанку».

Серед компаній, майно яких арештоване, є ТОВ «Скорзонера», ТОВ «Арт — Лаб Груп», ТОВ «Тех — Трейд — Інвест», ТОВ «Гаджибей», ТОВ «Приватофис», ТОВ «Істейт-Сервіс», ТОВ «Спектрум-Енерго», ТОВ «Перспектива-Інвестмент», ПАТ «Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Нікопольський завод феросплавів».

Зокрема, йдеться про такі активи:

У лютому Печерський райсуд арештував майно компаній колишніх власників «ПриватБанку» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у справі про виведення приблизно 19 млрд грн кредиту рефінансування напередодні націоналізації банку. Тоді арештували земельні ділянки гірськолижного курорту «Буковель». Також суд арештував залізничні вагони, платформи, паркувальні місця та інше рухоме та нерухоме майно компаній Коломойського та Боголюбова.

Сьогодні «Ракурс» повідомляв, що Окружний адміністративний суд Києва 2 квітня перейде до дебатів у справі щодо націоналізації «ПриватБанку». Після закінчення судових дебатів суд має ухвалити рішення у справі, яка розглядається за позовом Коломойського до НБУ, Кабміну, Фонду гарантування вкладів фізосіб та Нацкомісії з цінних паперів. Коломойський просить суд визнати рішення Правління НБУ протиправним і скасувати віднесення до категорії неплатоспроможних ПАТ «Комерційний банк «ПриватБанк».