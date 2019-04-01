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Ракурс
Активы группы Коломойского попали под новый судебный арест

Активы группы Коломойского попали под новый судебный арест — СМИ

1 апр 2019, 22:03
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Печерский райсуд Киева наложил новый арест на активы ряда компаний, которые прямо и косвенно связанные с группой олигарха Игоря Коломойского и его партнерами.

Суд принял решение в рамках уголовного производства относительно возможного вывода рефинансирования, которое привлек «ПриватБанк» у НБУ до национализации в 2016 году.

Это решение суд принял 22 марта по ходатайству Генпрокуратуры, сообщает 1 апреля Finbalance.

Активы Национальный банк получил в ипотеку (залог) в качестве обеспечения долгов «ПриватБанка».

Среди компаний, имущество которых арестовано, есть такие бизнес-структуры: ООО «Скорзонера», ООО «Арт-Лаб Групп», ООО «Тех-Трейд-Инвест», ООО «Гаджибей», ООО «Приватофис», ООО «Истейт-Сервис», ООО «Спектрум-энерго», ООО «Перспектива-Инвестмент», ОАО «Толкачевский горно-обогатительный комбинат», ОАО «Никопольский завод ферросплавов».

В частности, речь идет о таких активах:

В феврале Печерский райсуд арестовал имущество компаний бывших владельцев «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по делу о выводе примерно 19 млрд грн кредита рефинансирования накануне национализации банка. Тогда арестовали земельные участки горнолыжного курорта «Буковель», железнодорожные вагоны, платформы, парковочные места и другое движимое и недвижимое имущество компаний Коломойского и Боголюбова.

Сегодня «Ракурс» сообщал, что Окружной административный суд Киеве 2 апреля перейдет к дебатам в деле о национализации «ПриватБанка». После окончания судебных прений суд должен принять решение. Дело рассматривается по иску Коломойского к НБУ, Кабмину, Фонду гарантирования вкладов физлиц и Нацкомиссии по ценным бумагам. Коломойский просит суд признать решение Правления НБУ противоправным и отменить отнесения к категории неплатежеспособных ПАО «Коммерческий банк «ПриватБанк».


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